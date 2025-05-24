Fed官員示警短期通膨預期升溫 利率恐維持高檔

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-24 01:30

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根據《彭博》報導，聖路易聯邦準備銀行總裁穆薩勒姆 (Alberto Musalem) 周五 (23 日) 表示，聯準會 (Fed) 正密切留意通膨預期的變化，並致力於維持長期通膨預期的穩定，以防短期價格預期上升波及長期走勢。穆薩勒姆是今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有投票權的委員之一。

穆薩勒姆在阿肯色州本頓維爾 (Bentonville) 一場活動中指出：「我們在 Fed 不希望短期通膨預期升高到足以滲透進長期通膨預期的水準。這樣會讓我們在實現最大就業與價格穩定的任務上更加困難。」

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近期包括穆薩勒姆在內的 Fed 官員普遍傳遞出「觀望再議」的訊號，暗示在對升息或降息做出決策前，可能還會再觀察幾個月，以等待關稅政策對美國經濟的實質影響。市場普遍認為，近期的關稅措施可能推升通膨、同時抑制經濟成長，進一步讓聯準會「雙重使命」出現矛盾。

穆薩勒姆表示：「短期通膨預期正在上升，部分長期通膨預期指標也有攀升跡象，但大多數指標仍維持在穩定區間。」

當天稍早，美國總統川普也在社群平台發表新關稅威脅，進一步加劇通膨壓力。川普宣布，計劃自 6 月 1 日起對歐洲聯盟商品祭出 50% 關稅，並威脅若蘋果 (AAPL-US) 未將 iPhone 製造轉回美國，將對其課徵至少 25% 的關稅。