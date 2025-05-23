歐洲精品股中槍！川普關稅引LVMH與愛馬仕慘跌

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-23 22:40

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根據《路透》報導，美國總統川普周五 (23 日) 宣布，擬自 6 月 1 日起對歐盟商品課徵 50% 關稅，引爆歐洲高檔精品股重挫。市場憂心高度仰賴美國消費者的精品產業恐遭受重大衝擊。

精品股應聲重跌 主要品牌跌幅達 3% 以上

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川普當天透過社群平台 Truth Social 宣布，建議對歐盟商品全面加徵 50% 關稅。該消息一出，歐洲主要精品股應聲下跌，法國奢侈品巨擘 LVMH 與愛馬仕 (Hermès 股價分別重挫約 3% 與 4%，Kering、Prada 與 Burberry 等同業亦同步走弱。

歐洲精品業對美國市場依賴度極高，是該產業目前相對穩定的成長動能來源。根據資料，該產業大型集團平均約有四分之一的銷售來自美國市場，其中 Moncler 對美國市場的曝險為 14%，Birkenstock 則高達 46%。

市場機構標普 (S&P) 分析師指出，精品品牌難以將生產轉移至美國以避開關稅，未來恐需透過「漲價」來轉嫁成本。不過，部分品牌的調價空間有限，若價格調漲過快，恐影響美國消費者需求。

法義精品出口金額龐大 奢侈品成關稅焦點

法國與義大利為全球精品供應重鎮。法國經濟部資料顯示，該國精品業直接雇用人數超過 60 萬人；義大利則主力生產高端皮革商品，整體時尚產業佔國內生產毛額 (GDP) 比重逾 5%。

聯合國數據顯示，2024 年法國對美國出口香檳與氣泡酒總額達 8.9 億歐元，白蘭地 (多為干邑) 出口金額則為 12.7 億歐元。義大利則出口價值約 7.7 億歐元的皮革手提包。

儘管 LVMH 旗下 Louis Vuitton 是目前唯一在美國設廠生產的歐洲精品品牌，但據《路透》報導，其美國廠區亦面臨營運問題。

諮詢機構 Bain 合夥人 Claudia D’Arpizio 表示：「想在美國設廠以避開關稅？現在幾乎不可能，缺人才也缺技術。」