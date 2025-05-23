川普再開戰！歐盟商品6月起課50%稅 歐股大跳水

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-23 19:56

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美國總統川普周五 (23 日) 於社群平台 Truth Social 發文表示，若與歐盟的貿易談判持續無果，將自 2025 年 6 月 1 日起對歐盟進口商品全面加徵 50% 關稅。此舉震撼歐洲金融市場，主要股市應聲重挫，歐元區與英鎊也出現波動。

川普在發文中批評歐盟「成立的主要目的就是在貿易上占美國便宜」，指控其設下強勢的貿易壁壘、增值稅 (VAT)、企業懲罰、貨幣操控與對美企的不合理訴訟，並直言雙方協商「毫無進展」。他因此「建議」對歐盟商品實施 50% 的直接關稅，並強調若商品是在美國製造，則不適用該稅率。

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這項威脅是在川普同日表示將對非美製造的 iPhone 課徵至少 25% 關稅後不久發布，使市場視為貿易政策全面升級的訊號。

圖：川普 Truth Social

川普此番言論，也是在歐盟本周針對美歐貿易關係提出新一輪提案後所作出的回應。據熟悉協商人士透露，該提案涵蓋多項美方關切，包括國際勞工權利、環境標準、經濟安全，以及對非敏感農產品與工業產品逐步降稅至零等內容，另包含能源、人工智慧 (AI)、數位連結等領域的策略合作機會。

然而，美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 本周三在《Axios》活動上直言，與歐盟的部分談判「幾乎是不可能完成的」，並稱「德國雖想簽協議，卻沒被允許」。

歐盟也已備妥反制措施，若談判破裂，將對總值約 950 億歐元 (約 1,070 億美元) 的美國商品加徵報復性關稅，其中包含汽車與部分零組件。稍早歐盟曾同意延後對美國鋼鋁產品的報復關稅實施 90 天，作為與美方降稅對等處理的回應。