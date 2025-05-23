search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

川普再開戰！歐盟商品6月起課50%稅 歐股大跳水

鉅亨網編譯段智恆

cover image of news article
川普再開戰！歐盟商品6月起課50%稅 歐股大跳水(圖：REUTERS/TPG)

美國總統川普周五 (23 日) 於社群平台 Truth Social 發文表示，若與歐盟的貿易談判持續無果，將自 2025 年 6 月 1 日起對歐盟進口商品全面加徵 50% 關稅。此舉震撼歐洲金融市場，主要股市應聲重挫，歐元區與英鎊也出現波動。

川普在發文中批評歐盟「成立的主要目的就是在貿易上占美國便宜」，指控其設下強勢的貿易壁壘、增值稅 (VAT)、企業懲罰、貨幣操控與對美企的不合理訴訟，並直言雙方協商「毫無進展」。他因此「建議」對歐盟商品實施 50% 的直接關稅，並強調若商品是在美國製造，則不適用該稅率。


這項威脅是在川普同日表示將對非美製造的 iPhone 課徵至少 25% 關稅後不久發布，使市場視為貿易政策全面升級的訊號。

圖：川普Truth Social
圖：川普 Truth Social

川普此番言論，也是在歐盟本周針對美歐貿易關係提出新一輪提案後所作出的回應。據熟悉協商人士透露，該提案涵蓋多項美方關切，包括國際勞工權利、環境標準、經濟安全，以及對非敏感農產品與工業產品逐步降稅至零等內容，另包含能源、人工智慧 (AI)、數位連結等領域的策略合作機會。

然而，美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 本周三在《Axios》活動上直言，與歐盟的部分談判「幾乎是不可能完成的」，並稱「德國雖想簽協議，卻沒被允許」。

歐盟也已備妥反制措施，若談判破裂，將對總值約 950 億歐元 (約 1,070 億美元) 的美國商品加徵報復性關稅，其中包含汽車與部分零組件。稍早歐盟曾同意延後對美國鋼鋁產品的報復關稅實施 90 天，作為與美方降稅對等處理的回應。

消息一出，歐美股市劇烈波動。歐洲斯托克 600 指數 (Stoxx 600) 下跌 1.9%，德國 DAX 指數跌 2.3%，法國 CAC 40 重挫 2.8%，英國 FTSE 100 也下跌 1.3%。美股期貨同步下探，標普 500 期貨一度下跌 1.1%，那斯達克 100 期貨跌幅達 1.3%。

英鎊則在倫敦盤中一度觸及一年來高點後回落，報漲 0.5%。

文章標籤

川普關稅歐盟貿易戰升級對等關稅Truth Social蘋果股價美國製造美股期貨TOP

相關行情

台股首頁我要存股
NASDAQ18652.89-1.44%
道瓊指數41483.83-0.90%
S&P 5005775.62-1.14%
NASDAQ10020820.12-1.38%
費城半導體4657.31-2.47%
美元指數99.436-0.52%
美國10年公債殖利率4.517-0.35%
蘋果195.97-2.68%
歐元/美元1.1321+0.36%
英鎊/美元1.3483+0.45%

延伸閱讀



Empty