〈美股早盤〉關稅風暴再現！川普點名蘋果與歐盟 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-23 21:42

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美國總統川普再次升高貿易衝突火力，威脅對歐盟商品加徵 50% 關稅，並警告蘋果若不將 iPhone 生產線遷回美國，將面臨至少 25% 進口稅。此舉震撼全球市場，美股主要指數周五 (23 日) 早盤大幅下挫，道瓊指數一度跌逾 400 點，科技股與歐股同步走弱，資金湧入公債與黃金等避險資產，美元也走軟，反映市場對新一輪關稅戰的高度警覺。

截稿前，道瓊工業指數跌近 390 點或近 0.9%，那斯達克綜合指數跌近 240 點或近 1.3%，標普 500 指數跌逾 1.0%，費城半導體指數跌近 1.9%。

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川普當日於 Truth Social 接連發文，表示美國與歐盟的貿易談判「毫無進展」，因此建議自 6 月 1 日起對歐盟商品加徵 50% 關稅。他也警告，若蘋果未將 iPhone 生產線遷回美國，將對其產品課徵至少 25% 的關稅。此言一出，蘋果盤前股價一度重挫約 4%。

市場迅速反應，標普 500 期指下跌 1.1%、那斯達克 100 期指跌幅達 1.9%。道瓊期指一度大跌 625 點或 1.49%。歐洲主要股市同步走跌，美元指數下滑 0.4%，美國 10 年期公債殖利率回落 9 個基點至 4.46%。恐慌指數（VIX）升至兩週新高，觸及 24.6 點。黃金與美債等避險資產買盤明顯增加。

Wisdom Tree 英國機構的宏觀研究主管 Aneeka Gupta 表示，投資人原先預期美歐關稅爭議將暫時平息，直到雙方 90 天的關稅暫停期結束，但川普的突襲式發文打破了這種期待，市場波動恐將持續升溫。

La Financière de l’Echiquier 的交易主管 David Kruk 則認為，部分投資人視這些發言為「另一則川普推文」，可能很快會被下一則推文推翻。然而，市場對美國財政赤字與債務的擔憂已日益升溫，這才是更深層的風險。

本周早些時候，穆迪將美國主權債信評等調降，引發長債殖利率劇烈震盪。美銀策略師 Michael Hartnett 表示，30 年期殖利率升破 5% 後，對長期投資人而言已構成「極佳進場點」。他指出，債市正在發出警訊，要求政府控制債務與赤字路徑。

儘管本周早些時候市場一度回穩，但周五的劇烈波動再次凸顯川普政策的變化速度，以及其對金融市場的直接影響。分析人士指出，進入美國長週末前交投預料將趨於清淡，短期內市場情緒恐將持續承壓。

截至台北時間周五（23 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 2.28%，至每股 196.77 美元

美國總統川普再度針對科技巨擘蘋果發難，周五在其社群平台 Truth Social 發文表示，若蘋果未將 iPhone 生產線遷回美國，將對從海外進口的 iPhone 課徵至少 25% 的關稅。此舉被視為川普升高貿易保護主義力道，施壓企業加速本土製造。消息傳出後，蘋果盤前股價一度跌 4%。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價下跌 1.37%，至每股 200.31 美元

美國億萬富翁投資人阿克曼的避險基金潘興廣場資本管理公司本周四披露，在亞馬遜的股價今年稍早下跌逾 30% 後，該基金在這檔股票上建立新的部位。此前美國總統川普在 4 月初的「解放日」宣布全面關稅後，亞馬遜股價一度暴跌逾 30%，至 4 月 21 日的低點 167.32 美元。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 1.67%，至每股 130.62 美元

由於對聯邦赤字推高美國公債殖利率的擔憂，美股遭遇挫折，半導體巨頭和人工智慧 (AI) 龍頭輝達的財報將成為未來一周華爾街關注的焦點。Horizo​​n Investment Services 執行長卡爾森 (Chuck Carlson) 表示：「所有目光都將集中在輝達的財報上。」「整個 AI 主題一直是市場的主要驅動力，而輝達是該主題的中心。」

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月季調後新屋銷售年化總數預期 69.3 萬戶，前值 72.4 萬戶

美國 4 月季調後新屋銷售年化月增率預期 - 3.7%，前值 7.4%

華爾街分析：

在過去的一個月裡，市場參與者注意到，許多大型美國企業紛紛大量購入 2027 年 6 月到期的買權。其中一家機構投資者對美國股市的數十億美元看漲押注在期權市場引起了廣泛關注。根據野村證券的數據，這位選擇權買家分別花費 3,160 萬美元、1,590 萬美元、8,780 萬美元購入了亞馬遜 (AMZN-US)、Salesforce(CRM-US)、安謀(ARM-US) 股票的平價買權。