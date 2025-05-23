川普開嗆蘋果：iPhone不回美國製造就課25%關稅 盤前股價急挫逾3%
鉅亨網編譯段智恆
美國總統川普再度針對科技巨擘蘋果發難，周五 (23 日) 在其社群平台 Truth Social 發文表示，若蘋果未將 iPhone 生產線遷回美國，將對從海外進口的 iPhone 課徵至少 25% 的關稅。此舉被視為川普升高貿易保護主義力道，施壓企業加速本土製造。
這番言論令市場震驚，美股期貨隨即下探至盤中低點，科技股領跌，其中蘋果股價盤前一度下跌 4%。截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周五盤前股價下跌 3.50%，每股暫報 194.32 美元。
川普發文表示：「我早就告訴過蘋果的執行長庫克，我期望在美國銷售的 iPhone 必須在美國本土製造、組裝——不是在印度，或其他任何地方！如果不是這樣的話，那蘋果就必須繳交至少 25% 的關稅給美國。這是基本的公平。感謝你們對此事的關注！」
華爾街分析師普遍認為，若蘋果將生產線遷回美國，將大幅推升成本，可能導致 iPhone 售價飆升。Wedbush 分析師艾夫斯 (Dan Ives) 預估，一台在美國製造的 iPhone 售價恐高達 3,500 美元，遠高於目前 iPhone 16 Pro 約 1,000 美元的售價。
值得注意的是，蘋果近年也正加速將部分產線轉移至印度，做為中國以外的替代生產基地。此舉原本被視為符合美國分散風險與地緣政治的需求，但如今川普明確反對印度生產，更為蘋果全球布局增添變數。
除了對蘋果放話，川普近來亦批評沃爾瑪 (WMT-US) 等大型美國企業，並強調將繼續推動企業回流與本土製造。儘管目前尚不清楚川普計劃透過哪一項法律機制落實此項關稅措施，但針對單一消費性產品加徵關稅，顯示川普貿易政策進入新階段。
蘋果近期在中國市場的銷售也面臨挑戰。消息指出，該公司周五在中國推出加碼的舊機換購優惠，以刺激買氣。面對美中貿易緊張與政策風險升高，蘋果正處於全球政治與市場壓力的交叉點上。
另有分析認為，川普此舉是他針對個別企業開徵關稅的首次行動，恐重啟市場對「對等關稅」政策的擔憂。儘管先前美方已與英國、中國達成初步協議，關稅情勢稍有緩和，如今再現緊張，投資人情緒明顯轉趨謹慎。
- 稅季理財術，掌握資本利得又能減少稅務負擔
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 路透：Grok AI涉美國政府資料濫用 馬斯克恐違法引利益爭議
- 川普再開戰！歐盟商品6月起課50%稅 歐股大跳水
- 川普再開戰！歐盟商品6月起課50%稅 歐股大跳水
- 花旗：現在是「暴風雨前的寧靜」 關稅將衝擊下半年經濟
下一篇