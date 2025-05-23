川普開嗆蘋果：iPhone不回美國製造就課25%關稅 盤前股價急挫逾3%

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-23 19:38

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美國總統川普再度針對科技巨擘蘋果發難，周五 (23 日) 在其社群平台 Truth Social 發文表示，若蘋果未將 iPhone 生產線遷回美國，將對從海外進口的 iPhone 課徵至少 25% 的關稅。此舉被視為川普升高貿易保護主義力道，施壓企業加速本土製造。

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圖：川普 Truth Social

川普發文表示：「我早就告訴過蘋果的執行長庫克，我期望在美國銷售的 iPhone 必須在美國本土製造、組裝——不是在印度，或其他任何地方！如果不是這樣的話，那蘋果就必須繳交至少 25% 的關稅給美國。這是基本的公平。感謝你們對此事的關注！」

華爾街分析師普遍認為，若蘋果將生產線遷回美國，將大幅推升成本，可能導致 iPhone 售價飆升。Wedbush 分析師艾夫斯 (Dan Ives) 預估，一台在美國製造的 iPhone 售價恐高達 3,500 美元，遠高於目前 iPhone 16 Pro 約 1,000 美元的售價。

值得注意的是，蘋果近年也正加速將部分產線轉移至印度，做為中國以外的替代生產基地。此舉原本被視為符合美國分散風險與地緣政治的需求，但如今川普明確反對印度生產，更為蘋果全球布局增添變數。

蘋果近期在中國市場的銷售也面臨挑戰。消息指出，該公司周五在中國推出加碼的舊機換購優惠，以刺激買氣。面對美中貿易緊張與政策風險升高，蘋果正處於全球政治與市場壓力的交叉點上。