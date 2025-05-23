亞馬遜暴跌30%後變得香噴噴 對沖基金大佬果斷抄底

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-23 20:40

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對沖基金傳奇人物比爾 · 阿克曼 (Bill Ackman) 旗下潘興廣場資本管理公司週四 (22 日) 表示，加碼了亞馬遜 (AMZN-US) 的股票，稱是在「極具吸引力」的價格入手，並盛讚亞馬遜是極佳的企業品牌。

潘興廣場首席投資長 Ryan Israel 指出，由於對人工智慧熱潮和美國關稅的擔憂，亞馬遜今年稍早暴跌了 30% 以上，是在那時隨後買入了該股。

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Israel 認為這是一個極具吸引力的時機，因為相信亞馬遜有能力應對其雲端業務的任何放緩。他還說，亞馬遜「正穩步邁向」持續實現每股盈餘超過 20% 的增長。

亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 在週三的股東大會上表示，儘管美國總統川普今年實施了新關稅，但該公司並未觀察到消費支出有明顯下降或價格有明顯上升。

亞馬遜高層本月稍早表示，該公司正準備應對關稅可能帶來的更艱難的商業環境。

投資人正密切關注美國零售商的財報，以觀察消費者與品牌對關稅的反應。

同時，該公司出售了加拿大太平洋鐵路 (CP.US) 股票，阿克曼表示，「很遺憾」出售了這部分股份，但為了買入亞馬遜股票，公司需要做出調整。他強調，「高度評價加拿大太平洋鐵路公司的團隊」，並且 “對該公司的長期前景充滿信心”。