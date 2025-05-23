路透：Grok AI涉美國政府資料濫用 馬斯克恐違法引利益爭議

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-23 19:20

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根據《路透》周五 (23 日) 援引知情人士消息報導，馬斯克主導的 DOGE 團隊推動其人工智慧 (AI) 聊天機器人 Grok 於美國政府內部使用，引發敏感資料濫用及利益衝突疑慮。專家警告，此舉恐違反隱私與道德規範，甚至觸法。

擴大部署 Grok 涉未授權資料存取

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三位知情人士透露，馬斯克創立的「政府效率部門」(DOGE)正於美國聯邦機構內部推動其 AI 聊天機器人 Grok，用於資料分析與報告撰寫。其中兩位指出，DOGE 人員曾指示國土安全部 (DHS) 使用尚未經核准的 Grok 版本，可能涉及未授權存取敏感資料。

據稱，DOGE 所使用為經過客製化的 Grok，可接收問題、輸出分析報告與數據洞察。但若輸入資料包含個資或機密訊息，恐違反資訊安全與隱私相關法律。

專家：恐成 AI 競標不公平優勢

五位科技與政府倫理專家指出，若 Grok 用於處理政府內部資料，馬斯克旗下的 xAI 公司可能獲取不公開商業資料，取得不公平優勢。賓州大學法學教授 Cary Coglianese 指出：「公司有財務誘因推動政府部門採用其產品，這構成潛在利益衝突。」

此外，若 DOGE 內部人員推動 Grok 使用，且馬斯克本人涉及決策，恐觸犯美國刑事利益衝突法。該法禁止政府人員參與對自身具財務利益的決策行為，違者可面臨罰金或刑責。

國安部內部政策限制外部 AI 平台

DHS 在拜登政府時期曾允許員工使用 ChatGPT 與 Claude 等 AI 工具處理非敏感資料，並建置專屬內部 AI 機器人。然今年 5 月疑似發生敏感資料外洩事件，當局隨即禁止使用所有商業 AI 工具。消息人士稱，DOGE 仍在嘗試推廣 Grok 於 DHS 使用，但目前無法確認是否成功落實。

美國國防部則回應表示，DOGE 團隊未曾參與任何網路監控，也未被授權使用 AI 工具，強調「所有政府電腦皆預設接受監控」。

DOGE 涉監控、審查員工忠誠度

另有知情人士透露，DOGE 成員近月曾試圖存取 DHS 員工電子郵件，並下令訓練 AI 識別不忠於川普政治路線的言論，疑涉監控與審查。若屬實，恐違反保障公務員政治中立的聯邦法規。