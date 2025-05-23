路透：Grok AI涉美國政府資料濫用 馬斯克恐違法引利益爭議
鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》周五 (23 日) 援引知情人士消息報導，馬斯克主導的 DOGE 團隊推動其人工智慧 (AI) 聊天機器人 Grok 於美國政府內部使用，引發敏感資料濫用及利益衝突疑慮。專家警告，此舉恐違反隱私與道德規範，甚至觸法。
擴大部署 Grok 涉未授權資料存取
三位知情人士透露，馬斯克創立的「政府效率部門」(DOGE)正於美國聯邦機構內部推動其 AI 聊天機器人 Grok，用於資料分析與報告撰寫。其中兩位指出，DOGE 人員曾指示國土安全部 (DHS) 使用尚未經核准的 Grok 版本，可能涉及未授權存取敏感資料。
據稱，DOGE 所使用為經過客製化的 Grok，可接收問題、輸出分析報告與數據洞察。但若輸入資料包含個資或機密訊息，恐違反資訊安全與隱私相關法律。
專家：恐成 AI 競標不公平優勢
五位科技與政府倫理專家指出，若 Grok 用於處理政府內部資料，馬斯克旗下的 xAI 公司可能獲取不公開商業資料，取得不公平優勢。賓州大學法學教授 Cary Coglianese 指出：「公司有財務誘因推動政府部門採用其產品，這構成潛在利益衝突。」
此外，若 DOGE 內部人員推動 Grok 使用，且馬斯克本人涉及決策，恐觸犯美國刑事利益衝突法。該法禁止政府人員參與對自身具財務利益的決策行為，違者可面臨罰金或刑責。
國安部內部政策限制外部 AI 平台
DHS 在拜登政府時期曾允許員工使用 ChatGPT 與 Claude 等 AI 工具處理非敏感資料，並建置專屬內部 AI 機器人。然今年 5 月疑似發生敏感資料外洩事件，當局隨即禁止使用所有商業 AI 工具。消息人士稱，DOGE 仍在嘗試推廣 Grok 於 DHS 使用，但目前無法確認是否成功落實。
美國國防部則回應表示，DOGE 團隊未曾參與任何網路監控，也未被授權使用 AI 工具，強調「所有政府電腦皆預設接受監控」。
DOGE 涉監控、審查員工忠誠度
另有知情人士透露，DOGE 成員近月曾試圖存取 DHS 員工電子郵件，並下令訓練 AI 識別不忠於川普政治路線的言論，疑涉監控與審查。若屬實，恐違反保障公務員政治中立的聯邦法規。
報導亦指出，DOGE 團隊兩名核心成員 Kyle Schutt 與年僅 19 歲的 Edward Coristine(綽號「Big Balls」) 領導 AI 計畫，並嘗試在國防部等機構部署 AI 監控工具。儘管目前尚無證據顯示 Grok 用於員工政治審查，相關傳聞已引發隱私團體警覺。
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