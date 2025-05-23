赤字危機來襲！美長債殖利率飆高 全球債市跟著震盪

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-23 20:30

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《彭博》周五 (23 日) 報導，美國長期公債殖利率本周大幅攀升，主因市場對財政赤字擴大與政府融資需求憂慮加劇，連帶牽動全球債市動盪，日、英、德、澳等地公債也出現拋售潮。

財政疑慮引爆債市拋售潮

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美國 30 年期公債殖利率本周升至 5.15%，逼近近 20 年來高點。10 年期公債的「期限溢酬」(Term Premium) 也攀升至近 1%，為 2014 年以來首次觸及此水準。這代表投資人為承擔長期債務風險，要求更高報酬，反映對美國預算赤字與借貸規模擴大的不安。

這波走勢起因於穆迪上週調降美國信用評等後，國會隨即通過規模龐大的減稅延長法案，引發市場質疑政府的財政紀律。Newton 投資管理公司固定收益主管 Ella Hoxha 警告，若財政赤字問題持續惡化，將對高風險資產與政府融資帶來更大壓力。

儘管周五債市稍有回穩，30 年期殖利率仍維持在 5% 以上，連續第四周上揚。美銀策略師 Michael Hartnett 表示，投資人可趁機買入長天期公債，因政府可能將回應「債券義勇軍」(Bond Vigilantes) 要求遏止債務失控的警告。

全球連動 日本債市動盪加劇

美國長債殖利率走升也蔓延至其他國家，特別是日本，當地 10 年期公債殖利率升至自 1990 年代以來新高。日銀正縮減購債規模以因應通膨，但傳統買家如壽險公司並未補上空缺，導致市場承壓。日本首相石破茂甚至警告，國內財政狀況恐已比希臘更糟。

德意志銀行與法國興業銀行策略師指出，日本債市拋售恐引發資金回流日本、減少對美債需求，進一步衝擊美國公債市場。巴克萊全球研究主席 Ajay Rajadhyaksha 則認為，若日本賣壓加劇，政府可能要求國營機構進場支撐，屆時恐須出售美債以挪用資金。