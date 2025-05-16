美上周初領失業金人數持穩在22.9萬人 勞動市場暗藏隱憂

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-16 00:00

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美國勞動市場持續展現韌性。根據美國勞工部 (DOL) 周四 (15 日) 公布的數據，截至 5 月 10 日當周，初次申請失業救濟金人數經季節調整後為 22.9 萬人，與前一周持平，符合市場預期。儘管裁員規模依然處於歷史低檔，但受關稅帶來的經濟不確定性影響，企業僱用態度趨於保守，求職者面臨的挑戰增加。

求職困難度提升 失業期延長

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數據顯示，在未經季節調整下，上周實際初領申請人數下降 2,630 人至 205,183 人。然而，持續申請失業救濟金人數則增加 9,000 人，達到 188.1 萬人，反映出勞工找到新工作的速度放緩。

失業者的平均失業期也有所拉長。4 月美國失業者的中位失業期增至 10.4 周，高於 3 月的 9.8 周，顯示出即使整體失業率保持低檔，部分求職者仍難以重返職場。

關稅壓力壟罩 企業保守因應

在美國總統川普推動高關稅政策下，企業面臨的經營不確定性升高，包括航空業與汽車製造業等大型企業，紛紛撤回 2025 年財測，反映出對未來市場需求的保守態度。

儘管美中雙方於上周末達成 90 天貿易戰停火協議，短期內將中國進口關稅自 145% 降至 30%，但整體 10% 的全面關稅與產業特定稅率仍未解除，使市場情緒持續謹慎。小型企業的招聘意願亦轉弱，全美獨立企業聯盟 (NFIB) 調查顯示，4 月反映難以填補職缺的中小企業比例降至 2021 年 1 月以來新低。

經濟學家：失業率上升壓力仍在

面對當前局勢，經濟學家調整了對美國失業率的預期。高盛最新預測，至今年 12 月失業率將升至 4.5%，低於先前預估的 4.7%。4 月失業率則維持在 4.2% 的相對低點。