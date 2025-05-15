Fed主席鮑爾示警：長期利率恐居高不下 供應衝擊成挑戰

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-15 20:56

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美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周四 (15 日) 在華府發表事先準備的演講，指出隨著經濟環境變化及政策調整，未來長期利率可能維持較高水準，並警告全球經濟可能正進入供應衝擊更頻繁且持續的時期，這將對央行決策帶來挑戰。

不過，鮑爾此次演說未釋出新的即時政策訊號，市場普遍解讀為針對長期利率趨勢及政策框架調整的方向性說明。他強調，即使長期通膨預期大致符合 Fed 的 2% 目標，但過去近零利率的時代短期內不太可能重現，未來實質利率水準恐將維持在較高區間。

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通膨波動恐加劇 供應衝擊成政策挑戰

鮑爾指出，全球經濟可能正進入一個供應衝擊更頻繁且持續的階段，這將增加通膨波動性，也使央行在穩定物價與促進就業之間的政策平衡更加困難。他提到，「更高的實質利率可能反映未來通膨波動性將高於 2010 年代的危機間隔時期」，而這種新環境將對貨幣政策帶來更大挑戰。

儘管鮑爾未直接提及川普近期提出的關稅政策，但他近來曾表示，高關稅可能放緩經濟成長並推高通膨。然而，這類影響的範圍與程度仍具高度不確定性，特別是在川普政府近期決定暫緩部分關稅措施 90 天進行談判的情況下。

政策框架檢討進行中 聚焦通膨與就業目標

鮑爾此次演說的另一重點是介紹 Fed 正在進行的政策框架檢討。這是自 2020 年以來的首次全面檢討，將重新評估「彈性平均通膨目標」(Flexible Average Inflation Targeting) 及政策溝通策略。

鮑爾坦言，2020 年制定的框架是針對低利率、低通膨環境設計，隨著經濟環境劇變，現行框架已不完全適用。當年推出的平均通膨目標允許通膨在一段時間內高於 2%，以彌補過去長期低於目標的狀況。然而，隨後因疫情導致物價飆升，該政策迅速失去效果，迫使 Fed 採取史上最激進的升息行動之一。

目前檢討重點之一是重新評估政策文件中有關「短缺」(Shortfalls) 的表述，也就是在評估就業市場時，是否應僅關注失業率過高的情況，而不對過熱的勞動市場過度反應。此調整曾被外界批評為導致 Fed 對 2021 年通膨飆升反應過慢，不過鮑爾強調，當時認為通膨僅是「暫時性」(Transitory) 的判斷才是主要原因。

強化政策溝通 應對未來更多不確定性

鮑爾也提到，未來政策框架將特別強調強化溝通透明度，因應未來經濟環境的不確定性。他坦言，雖然市場和學術界普遍認為 Fed 的政策溝通有效，但在面對更大且頻繁的經濟衝擊時，仍有改進空間。他表示：「我們必須更清楚地傳達對經濟前景的不確定性，未來會進一步強化這方面的溝通策略。」

至於檢討何時完成，鮑爾未給出具體時間表，但預期會在「未來幾個月」內完成。市場普遍關注，他是否會如 2020 年般選擇在每年 8 月舉行的傑克森霍爾 (Jackson Hole) 央行年會上正式公布結果。