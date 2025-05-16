美中正面交鋒！哥倫比亞地鐵竟成角力新戰場？

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-16 03:00

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根據《彭博》周四 (15 日) 報導，美國持續加強對中國在拉丁美洲影響力的防範。美國國務院西半球事務局 (Bureau of Western Hemisphere Affairs) 近日發表聲明表示，將「強烈反對」包括美洲開發銀行 (IDB) 在內的多邊貸款機構，向在哥倫比亞運營的中國國有企業提供貸款。

該聲明透過社群平台 X 發布，直言「這些項目危及該地區的安全與穩定」，並強調「美國納稅人的錢不應以任何方式被國際組織用來補貼中國企業在我們半球的行動。」

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美方立場轉趨強硬，正值哥倫比亞總統裴卓 (Gustavo Petro) 本周訪問中國並承諾將尋求與北京建立更緊密的經濟關係之際。這一舉動被視為哥國在中美之間的外交平衡再次向中國傾斜，引發美方高度關注。

目前，由中國西安地鐵公司和中國港灣工程公司組成的聯合體，正承建波哥大首條地鐵線路。該項目由 IDB、世界銀行下屬的國際復興開發銀行 (IBRD) 及歐洲投資銀行 (EIB) 提供融資。第二條地鐵線的建設合約尚未決標，但拉丁美洲開發銀行 (CAF) 已承諾提供部分資金。

對於美方試圖阻止貸款撥付，曾在 2016 至 2019 年擔任波哥大市長、主導地鐵計畫的潘納羅薩 (Enrique Penalosa) 表示，對於第一條線路的資金撥付，從法律層面無法中止，但若中國國企贏得第二條線路合約，美方仍有可能阻撓新一輪融資。

截稿前，美洲開發銀行、拉丁美洲開發銀行以及哥倫比亞財政部尚未就此事回應置評請求。