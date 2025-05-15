傳川普或推動弱勢美元策略 美元指數連二日走跌

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-15 00:00

‌



美元周三 (14 日) 再度走軟，市場傳出美國總統川普可能偏向推動弱勢美元政策，以促使他國在貿易談判中讓步，進一步引發匯市波動。韓國與美國官員本月初已針對匯率政策展開討論，加深市場對川普政府可能調整匯率立場的預期。

根據《彭博》報導，南韓與美國官員 5 月 5 日在米蘭會晤時討論了匯率相關政策，消息曝光後，韓元大漲近 2%，日元也同步走強。彭博美元指數連續第二天下跌，回吐本週初因美中貿易休戰帶動的漲幅。

‌



川普或轉向匯率戰 各國貨幣受惠走強

丹麥銀行分析師 Mohamad Al-Saraf 指出，「這一消息強化了市場對川普政府可能偏向弱勢美元立場的擔憂。」貝萊德亞洲宏觀與投資策略主管 Aninda Mitra 則表示，「這對韓元是重大利多，增加了市場對韓元進一步走強的押注。」

南韓財政部發言人證實，當天確實由副財長崔志勇 (Choi Ji-young / 音譯) 與美國財政部助理部長卡普羅斯 (Robert Kaproth) 舉行了會談，但未透露更多細節。美國財政部則未在正常辦公時間外回應媒體詢問。

市場預期美元偏弱 貨幣政策影響待觀察

彭博策略師 Ven Ram 分析，若美國政府將政策重心從貿易轉向匯率問題，美元本月的盤整格局恐將面臨破局。他指出，「市場擔心川普政府可能要求其他國家透過拋售美元來調整經濟失衡，進一步打壓美元匯率。」

數據顯示，韓元今年以來兌美元已上漲約 5%，反映美元整體疲弱走勢。去年底南韓曾入市買進韓元以阻止匯率進一步走貶，當時韓國總統尹錫悅短暫實施戒嚴令，引發外資拋售韓國資產。

市場交易動能已反映對美元走弱的預期。選擇權市場一年期美元看跌指標攀升至 2020 年初以來最悲觀水準。BBH 策略師 Win Thin 與 Elias Haddad 表示，短期內貿易局勢緩和雖減少了美元壓力，但中長期來看，美國經濟面臨的挑戰將在未來數週至數月逐步浮現，美元走勢仍不樂觀。

市場觀點：弱勢美元政策恐引爆新一輪貨幣競爭

隨著美國政府貿易政策逐漸轉向關注匯率問題，市場開始預期弱勢美元策略將成為新一輪經濟博弈的核心。分析人士指出，若川普政府最終確立以壓低美元作為平衡貿易的手段，將可能引發全球主要貨幣國之間的匯率競爭，特別是亞洲市場的韓元、日元以及新台幣等出口導向型經濟體貨幣，短期內或將面臨強勢升值的壓力。