川普中東行再斬大單 卡達承諾逾2435億美元投資合作

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-15 00:50

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這項消息公布於川普中東行第二站卡達期間，前一天川普才在沙烏地阿拉伯宣布獲得約 6,000 億美元的投資承諾。川普此行致力爭取中東資金流入美國，強調與海灣國家建立更緊密的經濟夥伴關係。不過，目前的成果仍未達到他先前所喊出的「1 兆美元」目標。

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波音獲 960 億美元巨單 國防合作成焦點

白宮同日宣布，卡達航空已簽署價值 960 億美元的飛機採購協議，計畫購入多達 210 架波音 787 夢幻客機 (Dreamliner) 與 777X 客機，創下波音 (BA-US) 歷史上最大寬體客機及 787 機型訂單紀錄。

除了商業合作外，國防領域也成為此次合作的關鍵焦點。美國防承包商雷神 (Raytheon)(RTX-US) 將向卡達提供總值 10 億美元的反無人機系統，卡達也成為首個採用雷神「低速小型無人機固定防禦系統」的國際客戶。此外，通用原子 (General Atomics) 也獲得一項近 20 億美元協議，向卡達出售 MQ-9B 無人機。

兩國還簽署了一項加強安全合作的意向聲明，涵蓋超過 280 億美元的潛在投資。

經濟戰略全面鋪展 能源與新興科技合作啟動

除了軍事與航空業大單，白宮也強調美國能源與新興科技領域的合作。McDermott International(MCDIF-US) 和卡達能源公司 (Qatar Energy) 簽署價值 85 億美元的合作協議，Parsons Corp.(PSN-US) 也簽署 30 項潛在合作計畫，總值最高達 970 億美元。

科技領域方面，白宮提及美國量子科技公司 Quantinuum 與卡達 Al Rabban Capital 將展開合作，計畫對美國量子科技與人才發展投資高達 10 億美元。

卡達戰略地位提升 川普家族商業利益曝光

儘管卡達國土面積不大，卻因擁有美軍中東最大軍事基地——烏代德空軍基地 (Al Udeid Air Base)，在美國安全戰略中扮演重要角色。該基地是美國中央司令部的後勤樞紐，雙方已達成協議，未來十年美軍將持續駐紮於此。

此外，卡達也成為川普家族企業的重要合作對象。川普集團 (Trump Organization) 近期宣布計畫在卡達海岸開發高爾夫球場、會所及海濱別墅項目，引發外界關注其家族商業利益與外交行程之間的微妙關係。