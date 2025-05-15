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川普中東行再斬大單 卡達承諾逾2435億美元投資合作

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-15 00:50

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川普中東行再斬大單 卡達承諾逾2435億美元投資合作(圖：REUTERS/TPG)

美國總統川普持續在中東行程中推動重大經濟合作。白宮周三 (14 日) 宣布，美國與卡達達成超過 2,435 億美元的多項投資協議，為雙方規模高達 1.2 兆美元的未來經濟合作奠定基礎。白宮聲明指出，這些合作「將推動世代創新與繁榮，強化美國製造與科技領導地位，並引領美國邁向新的黃金時代。」

這項消息公布於川普中東行第二站卡達期間，前一天川普才在沙烏地阿拉伯宣布獲得約 6,000 億美元的投資承諾。川普此行致力爭取中東資金流入美國，強調與海灣國家建立更緊密的經濟夥伴關係。不過，目前的成果仍未達到他先前所喊出的「1 兆美元」目標。


波音獲 960 億美元巨單 國防合作成焦點

白宮同日宣布，卡達航空已簽署價值 960 億美元的飛機採購協議，計畫購入多達 210 架波音 787 夢幻客機 (Dreamliner) 與 777X 客機，創下波音 (BA-US) 歷史上最大寬體客機及 787 機型訂單紀錄。

除了商業合作外，國防領域也成為此次合作的關鍵焦點。美國防承包商雷神 (Raytheon)(RTX-US) 將向卡達提供總值 10 億美元的反無人機系統，卡達也成為首個採用雷神「低速小型無人機固定防禦系統」的國際客戶。此外，通用原子 (General Atomics) 也獲得一項近 20 億美元協議，向卡達出售 MQ-9B 無人機。

兩國還簽署了一項加強安全合作的意向聲明，涵蓋超過 280 億美元的潛在投資。

經濟戰略全面鋪展 能源與新興科技合作啟動

除了軍事與航空業大單，白宮也強調美國能源與新興科技領域的合作。McDermott International(MCDIF-US) 和卡達能源公司 (Qatar Energy) 簽署價值 85 億美元的合作協議，Parsons Corp.(PSN-US) 也簽署 30 項潛在合作計畫，總值最高達 970 億美元。

科技領域方面，白宮提及美國量子科技公司 Quantinuum 與卡達 Al Rabban Capital 將展開合作，計畫對美國量子科技與人才發展投資高達 10 億美元。

卡達戰略地位提升 川普家族商業利益曝光

儘管卡達國土面積不大，卻因擁有美軍中東最大軍事基地——烏代德空軍基地 (Al Udeid Air Base)，在美國安全戰略中扮演重要角色。該基地是美國中央司令部的後勤樞紐，雙方已達成協議，未來十年美軍將持續駐紮於此。

此外，卡達也成為川普家族企業的重要合作對象。川普集團 (Trump Organization) 近期宣布計畫在卡達海岸開發高爾夫球場、會所及海濱別墅項目，引發外界關注其家族商業利益與外交行程之間的微妙關係。

川普接下來將前往阿布達比，預計持續推動與中東國家的經貿合作協議。

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川普中東卡達投資美國波音訂單卡達航空雷神防務合作經濟合作產業

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