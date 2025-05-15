川普站台！波音豪奪960億美元大單 卡達航空一次買爆210架飛機

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-15 00:13

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美國總統川普國事訪問期間傳來重大商業利多。白宮周三 (14 日) 宣布，波音 (Boeing) 與奇異航太 (GE Aerospace) 攜手卡達航空 (Qatar Airways) 達成一項總值高達 960 億美元的飛機採購協議，這是波音有史以來單一最大寬體客機訂單與 787 夢幻客機 (Dreamliner) 訂單紀錄。

根據白宮資料，這筆協議涵蓋最多 210 架波音 787 夢幻客機與 777X 寬體客機。白宮表示，這筆大單預計將為美國創造每年約 15.4 萬個工作機會，並在整個生產與交付期間，累計帶動超過 100 萬個就業機會。

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該協議於川普總統訪問卡達首都杜哈期間，在阿米里宮 (Amiri Diwan) 正式簽署，波音執行長歐特柏格 (Kelly Ortberg) 與川普一同出席簽約儀式。川普強調：「這是波音歷史上最大規模的飛機訂單。」

波音股價反應強勁 重振商業信心

受到這筆歷史性大單激勵，波音 (BA-US) 股價一度升至 15 個月新高。截稿前，該股盤中股價上漲 1.69%，每股暫報 206.85 美元；奇異航太 (GE-US) 股價上漲 0.24%，每股暫報 222.12 美元。

這項交易對波音而言意義重大。該公司自 2018 年以來尚未實現年度獲利，過去數年受到安全疑慮、製造缺陷、成本超支，以及長達兩個月的工會罷工影響，經營表現備受壓力。此外，中美貿易衝突也衝擊波音業務，中國在去年停止接收波音飛機，造成交付受阻。

不過波音近期已逐步縮小虧損。執行長歐特柏格在第一季財報會議中表示，公司仍握有逾 5000 億美元的訂單積壓，隨著全球航空市場需求回升，波音的商業前景正逐步改善。

卡達航空擴大機隊布局 聚焦長程航線

卡達航空長期以來是波音的重要客戶，目前機隊中已擁有超過 50 架舊型波音 777 客機，隨著全球航線需求復甦，該公司正積極汰換老舊機型。此次大手筆訂購 787 與 777X 機型，符合全球航空公司加速汰換老舊機隊的趨勢。

市場分析指出，寬體機自疫情後需求大幅回升，航空公司紛紛趁此機會更新機隊、擴充長程航線。波音這筆大單也有助於強化其在中東市場與歐洲對手空中巴士 (Airbus) 的競爭優勢。

不過根據《彭博》報導，卡達航空也正在考慮採購部分空中巴士 A350 機型，預計將在即將舉辦的巴黎航展上宣布相關訂單，以進一步強化其機隊多元化策略。

白宮積極促成商業合作 提振美國製造業

這項交易也是川普此次中東行期間積極推動美國企業出口的重要成果之一。除了波音的歷史性大單外，沙烏地阿拉伯主權財富基金本週也宣布向波音下單總值 48 億美元的飛機訂單，顯示美國企業在中東市場的影響力正持續擴大。