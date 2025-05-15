摩根大通執行長戴蒙警告：關稅衝擊未消 經濟衰退風險仍存

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-15 22:50

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美國摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 周四 (15 日) 在巴黎舉行的摩根大通年度全球市場會議上表示，全球經濟正持續承受關稅政策帶來的衝擊，儘管希望能避免，但經濟衰退的風險仍未消除。

戴蒙在接受《彭博》電視專訪時指出：「我不會把經濟衰退的可能性完全排除，希望我們能避免，但這種情況仍有可能發生。如果真的出現衰退，我無法預測會有多嚴重或持續多久。」

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關稅政策引發投資遲疑 市場波動加劇

隨著川普政府 4 月 2 日宣布對多國加徵關稅並引發市場劇烈震盪，全球企業投資活動出現遲滯。儘管美中雙方本周已達成 90 天暫時降低關稅的協議，市場仍對貿易前景感到不安。

戴蒙認為，這一階段性緩和對話是「正確的決定」，也呼籲美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 加速推動貿易談判，盡快消除政策不確定性。

戴蒙坦言，近期波動性仍高，摩根大通的交易業務因此維持活躍。他表示：「這一波波動對交易市場算是『好的波動』，但未來不一定會如此順利。」

關稅影響全球需求 美國投資吸引力未減

面對關稅政策的影響，戴蒙指出，一些國際消費者已經選擇減少購買美國產品。他幽默地提到：「現在出門常有人告訴我，他們不再買肯塔基波本威士忌了。」

不過，他也強調，美國依然是最具吸引力的投資目的地，「如果你只能選一個國家投資，美國仍然是首選。」

受益於市場波動，摩根大通股票交易部門今年第一季創下營收新高，預期第二季交易收入有望較去年同期進一步成長。

樂觀看待英歐關係改善 潛在經濟利多