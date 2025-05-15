穩健增值×資產傳承　利變型保單搶攻樂齡族退休需求

鉅亨網新聞中心 2025-05-15 10:00

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台灣邁入超高齡社會 退休金準備刻不容緩

2025 年台灣正式邁入超高齡化社會，當平均餘命不斷延長，且生活與醫療花費持續攀升，做好退休金準備的挑戰性與重要性已不容小覷，根據「中央研究院家庭動態調查 - 20 年退休時間追蹤資料」顯示，在 2002 至 2007 年間，台灣男性平均退休年齡為 62.2 歲，女性為 59.4 歲；到了 2015 年至 2020 年間，男、女性退休年齡分別上升至 64.3 歲和 61.4 歲，國人實際退休年齡有延後的趨勢。元大人壽建議，想要擁有安心的退休生活，可以透過提早布局、多元配置、穩健累積等方式，逐步達成退休金準備計畫。

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有鑑於國人的退休規劃需求，元大人壽推出「元大人壽金享元元美元利率變動型還本終身保險」，藉由五項優勢，協助保戶將努力累積的資產轉化為安心的退休基石，打造靈活運用的現金流，同時兼顧傳承規劃。

五大產品優勢 打造靈活退休現金流與資產傳承

優勢一、藉由美元收付特性，滿足多元資產配置。

優勢二、繳費期間自由選：提供 3 年、6 年、12 年繳費年期選擇，滿足人生短中長期的財務規劃需求。

優勢三、靈活選擇生存保險金給付年齡：繳費期滿後，保戶可依自身需求，選擇於 50 歲、55 歲、60 歲、65 歲、70 歲或 85 歲起，開始領取生存保險金，依不同給付年齡選擇，領取不同比例之生存保險金，活到老領到老。若依自身規劃，投保後須調整生存保險金給付年齡，亦可依條款約定申請變更，資金運用、退休規劃更具自由彈性。

優勢四、給付週期自由選：生存保險金可選擇以月給付或年給付的方式領取，靈活的給付方式更符合現代人對資金運用的需求情境。

優勢五、適時調整保障守護摯愛：保單每屆滿 5 年或結婚、生子等家庭責任增加時，保戶可依條款約定申請調整保險金額。身故保險金可選擇分期定期給付，發揮資產傳承功能，守護生命中最重要的家人。

實際案例解析 40 歲保戶如何規劃長期退休金流

以 40 歲的元小姐投保「元大人壽金享元元美元利率變動型還本終身保險」為例，保險金額為 3.9 萬美元，繳費 6 年，年繳保險費 15,904 美元，符合高保費 3% 折扣，並選擇自動轉帳繳費再享 1% 折扣，折扣後年繳保險費 15,269 美元，增值回饋分享金選擇「增額繳清」方式增加保險金額，假設各年度宣告利率均為 4.0% 的情況下，保戶若選擇自 65 歲起開始給付生存保險金，並選擇「月給付」方式，則當年度每月可獲得 675 美元的穩定現金流，一年累計給付 8,100 美元，後續年度隨著保險金額增加，對應的生存保險金也將逐年增加；若於 95 歲身故，累計給付之生存保險金，共計 321,408 美元，發揮退休保障功能，身故保險金則為 72,495 美元 (註)，發揮資產傳承功能。

註: 生存金、身故保險金數值皆為 95 歲年度末身故之數值。

善用保險功能 提早因應長壽與通膨挑戰

元大人壽提醒，退休規劃應將長壽風險與通貨膨脹等外在因素納入考量，並提早開始準備，充分運用時間複利的效益，同時妥善配置資產。保險商品兼具保障及資產穩健累積的功能，適合各年齡族群納入退休準備的核心配置，實踐樂齡退休的夢想。

險種名稱：元大人壽金享元元美元利率變動型還本終身保險 (BE)

商品文號：114 年 3 月 31 日元壽字第 1140001690 號函備查。

商品給付：增值回饋分享金、身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、生存保險金及祝壽保險金。

※本商品有提供身故保險金及完全失能保險金分期定期給付。

※本商品部分年齡可能發生累積所繳保險費之金額超出身故保險金給付之情形。

※本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

※本保險當被保險人因身故或致成本契約保單條款附表一所列完全失能項別之一致契約終止時，因其費率計算已考慮死亡及完全失能之脫退因素，故其他未給付部分無解約金，亦無退還未滿期保險費。

※本商品為以外幣收付之非投資型人身保險契約，不得與以新臺幣收付之人身保險契約辦理契約轉換。

1. 消費者投保前應審慎暸解本保險商品之承保範圍、除外不保事項及商品風險，詳細情形請參照保單條款及相關銷售文件，並請銷售人員向您詳細說明上開三事項之內容。