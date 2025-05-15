住宅地震保險7月改版上路 貼紅單建物最高可領20萬元臨時住宿費

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-15 19:11

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金管會主委彭金隆日前於立院財委會透露，住宅地震保險將進行小改版，擴大臨時住宿費用給付範圍，今 (2025) 年 7 月 1 日起，地震災後被貼上紅單的建築物，產險業者會支付每一保險標的物臨時住宿費用 10 萬元，以即時提供被保險人臨時住宿所需，臨時住宿費用於保險期間內合計最高為 20 萬元，不溯及既往，若是 7/1 之前發生的地震即無法適用。

保險局副局長蔡火炎指出，住宅地震基本保險是因應 1999 年 921 集集地震經驗規劃建立，並自 2002 年起實施，基於當時時空背景，該保險承保房屋倒塌或不堪居住之「全損」時，可獲得保險金額賠償及臨時住宿費用。

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不過，制度施行 20 年多來，鑒於建築物耐震標準逐年提升，以近年 2024 年 0403 花蓮地震、2025 年 0121 嘉義大埔地震經驗為例，地震致建築物達「全損」情形有限，而經政府張貼紅單禁止入內居住的受災建築物則多數未達「全損」標準，導致未能給付受災保戶臨時住宿費用。

關於「紅單」定義，蔡火炎解釋，發生地震災害後，主結構受損有結構安全疑慮，或是地基不穩不得居住，必須經過修復，直轄市政府勘查同意之後才會解除紅單。

全損標準則是不堪居住必須拆除重建，或非經修復不適居住且修復費用為危險發生時之重置成本 50% 以上。

蔡火炎說，紅單建築修復費用約占重置成本約 20%，與全損程度不同，若納入房屋損害理賠範圍，依照目前費率計算恐無法承擔。7 月後一年保費仍維持 1350 元不變，地震基金按照模型推算，臨時住宿費用最高 20 萬元仍在可承擔範圍內，但仍要視未來實際地震發生造成損害情形而定。

根據保險局統計，截至 2025 年 4 月底，該保險有效保單總件數為 367 萬 4142 件，投保率為 38.93%；2024 年底簽單保費為 48 億 6500 萬元。

理賠數據方面，2024 年僅有 0403 花蓮地震啟動理賠，共計 281 件、金額 4.58 億元；2025 年 0121 嘉義大埔地震理賠 6 件、926 萬元。

金管會今 (15) 日預告「住宅地震保險危險分散機制實施辦法第三條、第七條、第十三條修正草案」，於近日內公告，考量本次修正內容是有利民眾權益並已與產險業者達成共識，另配合本次修正施行日為 2025 年 7 月 1 日，本案預告期間為 30 日。