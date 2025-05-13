安聯人壽在台30週年 亞太區CEO宣示：2030客戶數目標衝200萬

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-13 21:46

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安聯人壽在台成立 30 週年，安聯集團亞太區執行長艾努莎 (Anusha Thavarajah) 親自來台共襄盛舉，她致詞時設下 2030 年客戶數目標，希望能從現有 45 萬增加至 200 萬，安聯人壽總經理羅偉睿 (Joos Louwerier) 表示，將以「3X3X3」金字塔策略，找出保戶不同人生階段的需求，提供最適合商品。談及日前新台幣急升風暴，羅偉睿回應，安聯人壽向來秉持「避免幣別錯配」原則，此次風波並無出現資金流出現象。

羅偉睿指出，傳承德國安聯集團 135 年歷史，安聯人壽深耕台灣 30 年有成，2005 年為首創台灣第一張外幣保單的外商保險公司，不僅見證金融保險發展的軌跡，也安然渡過金融風暴及低利環境帶來的利差損等嚴峻挑戰。2025 年第一季，安聯人壽初年度總保費收入年成長 39.3%，累計逾新台幣 305 億元，佳績傲視同業。

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羅偉睿強調，安聯一直將「創新保險概念的前瞻者」為自己定位，不斷以領先市場趨勢及滿足客戶需求為前題，提供嶄新商品與服務，並期望以國際視野，帶領台灣保險產業不斷創新前行。

羅偉睿指出，30 歲的安聯人壽，會持續以穩健的步伐向前邁進，聯手業務團隊、銀行保險、保經代公司三大通路，透過投資型、利變型、保障型三大商品，厚植數位加持、體驗加分、價值加強三大競爭力，開發更貼近市場需求的創新保險商品與服務，以「3X3X3」金字塔策略矢志引領並滿足市場需求，期許成為跨世代客戶應對人生風險，最有力的幸福守護者。

艾努莎表示，安聯自 1910 年起進入亞洲市場，直到近十年才有跳躍式成長，目前已是亞洲前五大保險公司。安聯亞太區對於集團的 NVB 也從第六名提升至第三名，最大的原因就是來自於台灣安聯人壽的貢獻，台灣安聯人壽 NVB 在集團中的排名位居第四。

羅偉睿說，台灣是很成熟的市場，但還是有看到機會與空間，安聯人壽除了設定 FYP 排名從業界第四成長到第三的目標之外，還有另一大目標，就是希望每十位台灣人當中，就有一個人是安聯保戶。

談及最近金融市場、匯率波動，羅偉睿表示，安聯在台灣銷售的保單，維持「避免幣別錯配」原則，簡言之，美元保單投資美元資產，就是以美元配息，台幣保單就會以台幣配息，因此，不會有不同幣別匯率波動造成衝擊，且現在台幣升值反而吸引客戶加買美元資產產品。