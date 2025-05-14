英特爾暫不考慮業務拆分 短期主攻AI市場

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-14 01:30

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晶片大廠英特爾 (INTC-US) 新任執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 上任後，市場高度關注其是否將大幅調整公司發展方向。不過，英特爾財務長辛斯納 (Dave Zinsner) 近日在摩根大通 (JPM-US) 科技會議上明確表示，陳立武將專注於提升現有戰略的執行力，而非進行大規模重組。

辛斯納指出：「策略已經確立，我們需要做的就是把執行做好。」不過他也透露，在人工智慧 (AI) 領域，英特爾的新領導團隊將會對現有計畫進行較大幅度的調整，藉此強化公司在 AI 市場的競爭力。

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這番談話也代表，市場關注的拆分設計與製造部門的議題短期內不會成為英特爾的優先考量。不同於多數晶片大廠將晶片設計與製造分開運作，英特爾至今仍保持「設計與生產一體化」的獨特模式。雖然近期不少投資人與分析師認為拆分有助提升效率與市值，但英特爾高層似乎並無立即調整的打算。

辛斯納表示，自陳立武上任以來，已開始簡化組織結構，清除阻礙公司決策透明度的管理層級。他形容，過去公司管理層無法直接接收到「好消息、壞消息甚至醜聞」，新領導團隊正致力於建立更清晰的溝通管道。

另一方面，英特爾仍積極推動晶圓代工 (Foundry) 業務，希望吸引更多外部客戶使用其生產服務。不過，辛斯納坦言，目前尚未取得大規模晶片訂單，外部客戶導入進度仍待提升。