蘋果推全新無障礙功能！iOS 19與Vision Pro獲重大升級

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-13 22:23

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蘋果 (AAPL-US) 周二 (13 日) 宣布將在今年晚些時候，針對旗下所有主要平台推出一系列全新無障礙功能，包括 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch 以及 Vision Pro 等裝置。這些功能將隨即將到來的 iOS 19 和 macOS 16 正式推出，展現蘋果持續強化「科技平權」的承諾，也標誌著蘋果在無障礙創新領域邁入第 40 個年頭。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 表示：「在蘋果，無障礙是我們 DNA 的一部分，為所有人打造平等可及的科技，是我們持續努力的目標。」

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App Store 引入無障礙標籤 提高應用程式透明度

圖：蘋果

蘋果今年推出的全新「Accessibility Nutrition Labels」將成為 App Store 的一大亮點。此功能類似於過去的「隱私標籤」，讓用戶在下載應用程式前，可以一目了然了解該應用是否支援無障礙功能，例如 VoiceOver、語音控制、放大文字、對比度優化、減少動態效果和字幕支援等。

蘋果強調，這項功能不僅有助於使用者找到符合需求的應用，也為開發者提供更清晰的指引，提升應用程式的無障礙設計品質。

Mac 首度支援放大鏡 強化低視能者使用體驗

圖：蘋果

蘋果宣布將「放大鏡」應用首次引入 Mac 平台，透過連接 iPhone 或 USB 攝影機，用戶可以利用 Continuity Camera 技術直接在 Mac 上放大周圍環境，並透過放大鏡 App 進行亮度、對比、色彩等多項視覺調整。此外，該應用還能即時辨識文字，協助視力障礙者閱讀白板筆記、會議投影片等實體內容。

Accessibility Reader 登場！蘋果助攻閱讀無障礙

圖：蘋果

蘋果同時推出全新「Accessibility Reader」系統級閱讀模式，專為有閱讀障礙（如誦讀困難症）或低視能用戶設計。該功能可跨 iPhone、iPad、Mac 與 Vision Pro 使用，提供豐富的文字自訂選項，包括字體、顏色、行距調整，並支援語音朗讀內容，讓用戶能更輕鬆聚焦閱讀重要資訊。

Accessibility Reader 不僅可從任一應用程式快速啟動，也整合進放大鏡 App，方便用戶直接在現實世界中閱讀實體文本，如餐廳菜單或書籍，進一步提升使用便利性。

全新「Braille Access」功能 打造蘋果生態系完整點字支援

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蘋果推出全新「Braille Access」功能，將 iPhone、iPad、Mac 及 Vision Pro 轉變成全功能的點字筆記工具。用戶可透過點字螢幕輸入或連接點字設備直接開啟應用程式、撰寫筆記，並支援 Nemeth 數學點字，方便學生進行科學與數學相關的計算。

此外，Braille Access 還可直接開啟 BRF（Braille Ready Format）檔案，讓使用者輕鬆閱讀過去在點字設備上儲存的書籍與資料。

Apple Watch 迎來即時字幕與 Live Listen 控制 聽力輔助再升級

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蘋果宣布，隨著 watchOS 11 今年稍晚推出，Apple Watch 將首度支援 Live Listen 控制和即時字幕（Live Captions）功能，進一步強化聽力輔助體驗。過去 Live Listen 僅能透過 iPhone 操作，利用 iPhone 麥克風將環境音直接傳輸至 AirPods 或 MFi 認證助聽器，協助聽力受損者更清楚聽取周遭聲音。

透過 watchOS 11，用戶不僅可直接在 Apple Watch 上遠端啟動或停止 Live Listen 功能，還能隨時回放剛才的對話片段，補足可能錯過的重要內容。此外，Apple Watch 也將支援即時字幕，用戶可透過手錶螢幕直接閱讀對話即時轉錄的文字內容，大幅提升在嘈雜環境或聽力不便時的溝通便利性。

Vision Pro 獲重大無障礙升級 攝影機支援即時環境描述

針對蘋果最新的混合實境頭戴裝置 Vision Pro，蘋果透過先進的攝影機系統，強化對低視能用戶的支援。更新後的「Zoom」功能允許用戶透過主攝影鏡頭放大周遭景物，還能透過機器學習辨識物件、閱讀文件。

開發者將能透過新的 API，提供像 Be My Eyes 這類即時視覺協助應用程式的功能，讓用戶更輕鬆理解周遭環境，實現真正的「無需雙手」操作體驗。

Personal Voice 升級 一分鐘即可建立專屬語音

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蘋果去年推出的「Personal Voice」功能，專為罹患 ALS 等語言功能退化風險的用戶設計。今年蘋果大幅簡化建立專屬語音的流程，從過去需錄製 150 句話、耗時數小時訓練，大幅縮減為僅需錄製 10 句話、一分鐘內即可完成。

新版 Personal Voice 的音質更加自然流暢，並新增支援西班牙語（墨西哥）等語言。這項功能可搭配「即時語音」功能，讓用戶輸入文字並以個人聲音朗讀，有助於保留個人語音特色。

更多無障礙升級 提升全平台用戶體驗

圖：蘋果

蘋果此次更新還涵蓋多項實用功能，包括：

即時字幕（Live Captions）擴大語言支援，新增英文（印度、澳洲、新加坡）、中文（普通話、粵語）、法文、日文、德文、韓文等多語系。

背景音效（Background Sounds）新增 EQ 調整與自動停止功能，協助提升注意力或減輕耳鳴症狀。

眼動追蹤（Eye Tracking）與頭部控制功能將進一步提升，在 iPhone、iPad 與 Vision Pro 上實現更靈活的輔助操作。

CarPlay 支援大字顯示與音效辨識，可提醒駕駛有嬰兒哭聲、警笛聲等環境音訊。

Assistive Access 新增支援 Apple TV 簡化操作，協助發展性障礙者使用媒體內容。