〈美股早盤〉市場消化通膨數據 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-13 21:46

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美國 4 月通膨數據低於市場預期，強化了聯準會 (Fed) 今年降息的可能性，激勵市場情緒延續前一交易日因美中貿易局勢緩和帶來的漲勢。不過，在盤前強勁反彈後，投資人選擇觀望，美股主要指數周二 (13 日) 開盤變動不大，美國公債殖利率持續走低，反映市場對貨幣政策轉向的樂觀預期。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 150 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲逾 110 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 1.4%。

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美國勞工部公布的最新數據顯示，4 月通膨升幅低於市場預期，帶動市場對 Fed 今年降息的期待升溫，美股期貨與美債價格雙雙走高，美元指數則應聲回落。

根據勞工部數據，美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.2%，年增 2.3%，皆低於市場預期的 0.3% 與 2.4%；剔除食品和能源價格的核心 CPI 月增 0.2%，年增 2.8%，符合市場預期。

通膨數據公布後，美國短期公債殖利率大幅下滑，市場押注 Fed 最快將於 9 月啟動降息。利率交換市場顯示，交易員預期今年底前可能進行兩次降息，每次幅度 0.25 個百分點。

貿易戰暫歇 降低衰退風險

市場氣氛也受到美中貿易局勢緩和的提振。摩根大通首席美國經濟學家 Michael Feroli 表示，在美國政府近期降低對中國的部分關稅後，經濟衰退風險已有所下降，將美國經濟陷入 2025 年衰退的機率下修至 50% 以下。

資產管理巨頭 Citadel 創辦人 Ken Griffin 則坦言，過去一個月由於政策變化迅速，基本面投資者面臨巨大挑戰，但隨著政策趨於穩定，他認為市場已擺脫熊市陰霾，後續將由買盤支撐股市表現。

技術面來看，Macro Risk Advisors 首席策略師 John Kolovos 指出，標普 500 指數已突破 200 日均線，市場正在醞釀新一波多頭行情。依據技術指標，標普 500 距離歷史高點 6144 點已無明顯壓力位，預期拉回整理將吸引更多買盤進場。

企業財報好轉 分析師上調獲利預期

隨著通膨壓力趨緩及經濟展望改善，美股企業獲利也出現好轉跡象。根據彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 統計，標普 500 成分股中已有 77% 的企業第一季財報優於預期，創下去年第二季以來最佳表現。

花旗集團的獲利修正指數也轉為正值，顯示分析師開始上調企業盈餘預測，結束連續六個月的悲觀情緒。彭博預估，目前標普 500 企業第一季盈餘年增率達 13.1%，遠高於財報季前市場預估的 6.6%。

截至台北時間周二（13 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 2.69%，至每股 126.31 美元

美國總統川普正在中東展開訪問行程之際，白宮準備宣布一項重要協議，放寬對沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國 (阿聯) 等國的人工智慧 (AI) 晶片出口管制。據知情人士透露，新協議將提升沙烏地從輝達與超微 (AMD-US) 等美國半導體大廠採購 AI 晶片的能力，支援該國推動的「沙烏地願景 2030」(Saudi Vision 2030) 科技轉型計畫。

拼多多 (PDD-US) 早盤股價上漲 1.43%，至每股 118.05 美元

美國白宮昨日發布行政命令，宣布將針對中國寄往美國、單價不超過 800 美元的郵政小包裹「小額豁免」(de minimis) 關稅，從原本的 120% 大幅調降至 54%。這項新措施將於 5 月 14 日正式生效，被視為美中貿易緊張降溫的重要一步，也將直接影響 Shein、拼多多旗下 Temu 等中國電商巨頭的跨境業務。

Under Armour(UA-US) 早盤股價下跌 1.35%，至每股 5.81 美元

安德瑪 (Under Armour) 周二公布上季營收降幅小於預期，得益於這家運動服裝製造商努力精簡產品線，從而推動了銷售額的成長。根據 LSEG 彙編的數據，該公司上季營收較上年同期下降 11% 至 11.8 億美元，而分析師平均預期為下降 12.4% 至 11.7 億美元。然而，該公司預計本季營收將下降 4% 至 5%，大於分析師預計的下降 1.9%。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月 CPI 年增率報 2.3%，預期 2.4%，前值 2.4%

美國 4 月 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 - 0.1%

美國 4 月核心 CPI 年增率報 2.8%，預期 2.8%，前值 2.8%

美國 4 月核心 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.1%

華爾街分析：

高盛考慮關稅預期下調、經濟前景轉佳及衰退風險降低等因素，上調標普 500 指數的目標價及獲利預測。該行最新預測標指今年底將升至 6,100 點 (相比周一收盤 5,844.19 點看升 4.38%)，未來一年更上看 6,500 點 (看升 11.22%)，高於先前預期的 5,900 點及 6,200 點。