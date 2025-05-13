美國調降對中國小額包裹新關稅至54% Shein、Temu短期受惠

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-13 19:37

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根據路透周二 (13 日) 報導，美國白宮昨日發布行政命令，宣布將針對中國寄往美國、單價不超過 800 美元的郵政小包裹「小額豁免」(de minimis) 關稅，從原本的 120% 大幅調降至 54%。這項新措施將於 5 月 14 日正式生效，被視為美中貿易緊張降溫的重要一步，也將直接影響 Shein、Temu 等中國電商巨頭的跨境業務。

根據白宮發布的命令，新措施將允許運輸公司在單一包裹中選擇繳納 54% 關稅或固定 100 美元的費用，兩者擇一。此前，美國總統川普於 2 月取消了小額豁免政策，並計畫自 6 月起徵收高達 120% 關稅或 200 美元固定費用，如今這項計畫已宣告擱置。

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所謂「小額豁免」原允許價值不超過 800 美元的郵政包裹免關稅進入美國，也是中國電商快速拓展美國市場的關鍵管道。美國海關資料顯示，2023 財年透過小額豁免進入美國的包裹平均價值僅為 54 美元，其中約六成來自中國。

川普貿易政策鬆綁 中國電商迎來喘息空間

此次關稅調降源自美中雙方日前在日內瓦達成的貿易協議，雖然聯合聲明未明言提及小額豁免，但白宮隨後的命令顯示雙方已在此議題達成共識。此外，美方也暫緩實施更嚴格的 200 美元固定關稅規定，為中國電商業者提供調整時間。

中國電商諮詢公司 Brands Factory 執行長胡建龍 (Jianlong Hu) 表示，儘管 54% 的關稅仍高，但相比過去已大幅放寬。他坦言：「中國小包裹直送美國的黃金時代已經結束。

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Shein 等依賴高頻次空運的品牌，預計仍會選擇部分產品以較高關稅空運至美國，以確保商品上架速度；反觀 Temu 則可能更多轉向海運以壓低成本。

美中貿易降溫 中國允許波音飛機交付

不過，分析人士也提醒，儘管美中短期內達成暫時性降稅協議，長期來看，美國政界對小額豁免政策的批評聲浪依舊不斷。由於該政策長期被視為中國廉價商品和非法物品的「走後門」，包括民主黨和共和黨在內的國會議員，均支持進一步收緊相關規範。

市場影響與展望

根據野村證券估計，中國去年出口利用小額豁免的直銷商品總值達 2,400 億美元，占出口總額約 7%，對中國國內生產毛額 (GDP) 貢獻達 1.3%。雖然此次調降關稅為中國電商帶來喘息空間，但業界普遍認為，過度依賴美國市場的風險已經浮現，未來將加速市場多元化布局。