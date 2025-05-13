90天倒數！日本在研究美中關稅協議 但華府北京停戰期間可達成什麼交易？

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-13 17:50

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中美兩國週一 (12 日) 就暫停超過 100% 的高關稅達成協議，決定設定為期 90 天的停戰期至 8 月上旬，旨在穩定金融市場並避免經濟衝擊，美國財長貝森特在瑞士記者會上透露，美方提出消除鋼鐵和太陽能面板產能過剩、推動中國向消費主導型經濟轉型等結構性議題，同時要求北京擴大進口美國產品來縮小貿易逆差。中美關稅戰雖暫時停火，但雙方在核心議題上的分歧仍存，90 天能達成什麼交易引發全球關注。

《共同社》與《日經新聞》等日媒報導，日本對此高度戒備，經濟再生擔當大臣赤澤亮正周二 (13 日) 在內閣會議後強調，正全面分析中美聲明並重申將全力推進日美雙邊貿易談判。內閣官房長官林芳正亦稱將在「充分研究影響後採取適當應對」，經濟產業大臣武藤容治則強調「需在維護國家利益前提下推進談判」。

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據悉，日美兩國打算本月中旬以後密集舉行部長級貿易談判，赤澤亮正將在日方團隊中發揮主導作用，

日本政界擔憂，中美關稅博弈恐擠壓日本汽車等製造業的海外市場，但美國明確表示，此輪妥協不涉及產業關稅調整。

美國此次施壓的重點聚焦於中國的結構性改革。美國財長貝森特指出，中國鋼鐵產能過剩導致全球市場扭曲，光電面板領域政府補貼催生的低價傾銷已衝擊多國製造業。美方要求中國建立以消費為主導的經濟模式，並承諾消除非關稅壁壘。

目前，日美關稅談判前景仍然懸而未決，雙方已舉行兩輪磋商，日方持續要求美方重新審視關稅措施，但美方一直堅持不能在汽車、鋼鐵等產品上給予日本「特殊待遇」。

日本首相石破茂周一誓言，該國將採取「萬全之策」應對美方關稅，如有必要將毫不猶豫採取額外措施。

儘管川普否認短期內重啟高關稅的可能性，但其「可能大幅上調」的警告仍令市場承壓。

日媒分析指出，中美 90 天談判期有多重障礙；中國必須平衡經濟轉型與外部壓力，美國則面臨期中選舉的政治考量。歷史經驗顯示，2018 年首輪中美談判因文本擬定等問題幾乎破裂，這次談判複雜程度更甚以往。

國際社會更密切關注中美博弈走向，日本與南韓企業界期待關稅鬆動能惠及半導體、汽車產業鏈，但美方明確將產業關稅排除在目前談判範圍。