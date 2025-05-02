川普再施壓聯準會：沒有通膨 還不降息？

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-02 21:06

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美國總統川普周五 (2 日) 在優於預期的 4 月就業報告公布後，再度高調呼籲聯準會 (Fed) 應儘速降息，並強調目前只是「過渡階段」，暗示美國經濟表現正邁向改善。這番言論再次顯示出他對貨幣政策立場的鷹派批評，並可能對市場與決策者帶來進一步壓力。

川普在 Truth Social 發文寫道：「就像我說的，我們現在只是處於過渡階段，一切才剛剛開始！」他進一步指出：「消費者已經等了好幾年才看到物價回落。沒有通膨，聯準會應該降息！」

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圖：川普 Truth Social

這篇貼文出現在美國勞工統計局（BLS）公布就業數據的數分鐘後。報告顯示，4 月非農就業人口經季調後新增 17.7 萬人，高於道瓊預估的 13.3 萬人，失業率則維持在 4.2%。不過，3 月新增數據遭下修至 18.5 萬人，顯示就業成長略有放緩。

就業報告公布後，美國股指期貨走高，反映市場對經濟韌性仍抱有信心。投資人目前仍預期 Fed 全年將降息近 4 次，但川普持續公開對央行施壓，也使決策前景更添不確定性。

這篇貼文也延續了川普長期對 Fed 的干預態度。他多年來頻頻批評 Fed 主席鮑爾動作過慢，並試圖促使其放寬貨幣政策以刺激經濟成長。上月白宮經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 曾透露，白宮正在研究總統是否有權撤換鮑爾，引發市場震盪。

儘管鮑爾重申，在任期屆滿 (2026 年 5 月) 前總統無權將其免職，但市場對川普可能任命一名政治立場相符、配合降息的新任「影子主席」仍感憂慮。4 月 21 日，市場即因相關傳聞出現股匯齊跌。

川普近日則收斂語氣，在密西根造勢活動中提到：「我有一個聯準會的人，其實做得不太好。」但未指名道姓。他補充說：「我想對聯準會保持友善與尊重，你本來不該批評聯準會，應該讓他做自己的事。但說真的，我比他更懂利率，相信我。」