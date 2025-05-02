〈美股早盤〉就業數據佳+關稅憂慮降溫 主要指數全面上揚

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-02 21:42

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美股主要指數周五 (2 日) 勁揚，其中道瓊工業指數大漲逾 400 點，標普 500 指數則邁向 20 年來最長連漲紀錄。市場情緒受到優於預期的 4 月非農就業報告與美中貿易緊張局勢降溫的雙重激勵，投資人再度擁抱風險資產，股債雙漲。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 450 點或近 1.1%，那斯達克綜合指數漲近 150 點或近 0.9%，標普 500 指數漲近 1.1%，費城半導體指數漲逾 3.0%。

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美國 4 月非農就業報告優於預期，顯示就業市場雖有降溫，但仍具韌性，激勵周五美股期貨走揚、美債殖利率同步上升，市場對近期經濟衰退的擔憂略有緩解。

美國勞工統計局 (BLS) 公布，4 月非農就業人口新增 17.7 萬人，遠優於市場預估的 13 萬人，失業率則持穩在 4.2%，與預期相符。這份數據是川普宣布新一波關稅政策後，市場首次得以觀察美國就業市場狀況的重要指標。

川普近日再度在 Truth Social 發文施壓聯準會 (Fed) 降息，強調物價已回穩，應儘速降息。市場投資人則持續押注，Fed 今年將有近 4 次降息的可能性。

來自巴黎 Ecofi 資產管理的基金經理人 Karen Georges 表示：「這份數據從表面來看具安撫作用，顯示衰退可能不會立刻到來。不過這些亮眼表現對 Fed 政策走向不構成重大轉變，但對短期仍脆弱的市場情緒是個正面訊號。」

債券投資人近期押注新一輪關稅可能拖累經濟表現，進一步促使 Fed 啟動降息循環。儘管此次就業報告不太可能改變 Fed 的政策基調，但強勁的數據已暫時緩解部分市場疑慮。

政經消息方面，中國商務部發言人周五表示，中方注意到美方高層多次表態，表示願與中方展開關稅談判，中方正在評估相關事宜。《彭博》指出，這是中國首度釋出信號，暗示世界兩大經濟體之間的僵局可能會出現變化。《CNN》也說，上述聲明顯示北京的立場軟化。

截至台北時間周五（2 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 4.70%，至每股 203.29 美元

蘋果盤後公佈財報顯示，第二季 EPS 為 1.65 美元，略高於分析師預期的 1.62 美元; 營收 953.6 億美元，分析師預期 945.9 億美元。執行長庫克在電話會議上表示：「目前的全球關稅稅率如果在本季剩餘的時間內保持不變，不增加新的關稅，這種情況下，我們預計將導致蘋果在截至 6 月底的季度中，成本增加 9 億美元。」

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價下跌 0.67%，至每股 188.93 美元

亞馬遜公布的數據顯示，第一季營收為 1,557 億美元，也略高於分析師預估的 1,552 億美元；營收指引範圍為 1,590 億至 1,640 億美元，中間值則與市場預期的 1,612 億美元基本持平。儘管核心業務保持成長，但投資者對其利潤成長的持續性、AWS 成長放緩以及宏觀環境的擔憂，仍給股價帶來壓力。

Strategy(MSTR-US) 早盤股價上漲 3.12%，至每股 393.50 美元

全球持有比特幣最多的上市公司 Strategy 表示，將繼續購買比特幣並增加其加密貨幣儲備，儘管該公司公布的季度業績遠低於華爾街的預期。公司提高 2025 年比特幣殖利率目標提高到 25%，將 2025 年比特幣收益目標提高到 150 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月非農新增就業報 17.7 萬人，預期 13.8 萬人，修正後前值 18.5 萬人

美國 4 月失業率報 4.2%，預期 4.2%，前值 4.2%

美國 4 月平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.2 小時，前值 34.3 小時

美國 4 月平均每小時薪資年增率報 3.8%，預期 3.9%，前值 3.8%

美國 4 月平均每小時薪資月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 4 月勞動參與率報 62.6%，前值 62.5%

華爾街分析：

國際貨幣基金 (IMF) 和其他公開數據報告顯示，各國央行 3 月份淨買入 17 噸黃金。Pepperstone 分析師稱，黃金跌至每盎司 3,200 美元的低位，對投資者而言，此時是開始購買金條的具有吸引力的價格。該行表示，鑑於美國總統川普政府的波動性以及美國經濟放緩，看多黃金的理由依然十分充分。