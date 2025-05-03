川普關稅來了！通用汽車受創重挫 加拿大工人先中槍
鉅亨網編譯段智恆 2025-05-03 01:00
美國汽車製造商通用汽車 (GM-US) 周五 (2 日) 表示，旗下位於加拿大安大略省歐夏瓦 (Oshawa) 的組裝廠將從現有的三班制縮減為兩班，理由是因應「不斷變化的貿易環境」。
該工廠主要生產 Chevrolet Silverado 大型皮卡，出口市場以美國為主。此為通用在加拿大唯一仍生產消費型車輛的廠房，另座位於英格索爾的工廠則專門製造電動商用車，但預計將在未來幾個月內暫停營運。
這項裁員決策引發工會與地方政府關注。代表工廠員工的 Unifor 全國主席 Lana Payne 批評此舉「魯莽」，恐對整個汽車零件供應鏈產生連鎖衝擊。她呼籲通用「應盡快撤回這項短視的決定，以免造成更大損害」。
Payne 指出，根據現行協議，通用有義務與工會會面協商，尋求緩解裁員的替代方案，並將要求進一步釐清奧沙瓦供應引擎的聖凱瑟琳 (St. Catharines) 廠是否也將受到波及。
貿易戰衝擊浮現 關稅損失估高達 50 億美元
通用汽車本周下修全年財測，原因即為來自美國總統川普 4 月初所啟動的新一輪汽車關稅政策。該公司警告，光是與汽車進口有關的關稅衝擊可能高達 50 億美元，是目前公開披露的企業中損失最重者之一。
儘管美國政府隨後對部分車企調整關稅實施細節，試圖減輕短期影響，但通用仍認為現行政策對非美國境內的生產設施構成重大壓力。歐夏瓦廠即為四座皮卡工廠中唯一位於加拿大者。
安大略省長福特 (Doug Ford) 也對此表達關切，並在社群平台上發文表示，省政府將「持續全力支持該設施及其員工的長遠未來」。
業界觀察人士指出，貿易緊張加劇將使跨國車企面臨更高的成本與營運調整壓力，不僅影響供應鏈穩定，也可能對北美汽車產業版圖造成中長期重整效應。
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