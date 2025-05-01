〈美股早盤〉科技股領軍反彈、關稅疑慮降溫助攻 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-01 21:41

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美股周四 (5/1) 開盤強勁反彈，三大指數全面走高，主因微軟與 Meta 繳出亮眼財報，為科技業注入信心。投資人情緒亦因美國關稅緊張局勢略有緩解而改善，推升買盤回流，部分主要指數接近收復先前因關稅消息震盪所造成的跌幅。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲逾 280 點或近 1.6%，標普 500 指數漲近 0.8%，費城半導體指數漲近 0.7%。

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在大型科技企業繳出優於預期的財報，加上市場對美國關稅政策轉趨緩和抱持希望之際，美股期指周四全面上漲，激勵投資人信心回穩。

整體而言，科技巨頭表現亮眼，令市場對於貿易戰升級風險的擔憂稍有緩解，部分國家有望透過貿易協議減免最初於 4 月 2 日公布的高額關稅，成為市場樂觀主因之一。儘管四月市場震盪劇烈，標普 500 指數仍於最後一個交易日強彈超過 2% 跌幅，終場收漲 0.2%。

在財報消息之外，美國總統川普政府也暗示將與多國達成第一階段貿易協議，緩解原定實施的關稅措施。此外，媒體報導指出美方已主動與中國展開多方接觸，增添談判樂觀氣氛。儘管如此，川普仍強調他不會為安撫市場而倉促簽署協議，並表示近期市場波動「與關稅無關」。

美國經濟基本面也受到高度關注。最新數據顯示，截至 4 月 26 日當周，初領失業救濟人數升至 2 月以來高點，另據官方資料，美國經濟首季出現自 2022 年以來首次萎縮。這些數據促使市場加碼聯準會 (Fed) 未來降息的預期。

在商品市場方面，國際油價續跌，創下自 2021 年以來最大單月跌幅。市場擔憂石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 產量將持續偏高，加上貿易衝突恐抑制需求，拖累油價表現。金價則連續第三日下跌，反映市場對多國貿易談判有望取得進展的樂觀情緒，避險需求因而轉弱。

此外，美國與烏克蘭達成一項關於自然資源開發的協議，也稍稍舒緩外界對美國對烏支持力道可能減弱的疑慮。

截至台北時間周四（5/1）21 時許：

焦點個股：

禮來 (LLY-US) 早盤股價下跌 5.62%，至每股 848.43 美元

美國大藥廠禮來 (Eli Lilly) 周四 公布 2025 年第一季 (截至 3/31) 財報，營收與每股盈餘均優於市場預期，但減重藥 Zepbound 銷售略遜市場估值，加上調降全年獲利預測，導致股價在盤前下跌逾 4%，甚至一度挫低達 6%。

麥當勞 (MCD-US) 早盤股價下跌 1.76%，至每股 314.02 美元

麥當勞 (McDonald’s) 周四公布 2025 年首季 (截至 3/31) 財報，全球同店銷售年減 1%，不僅不如市場預期的成長 0.5%，更反映出消費者信心惡化對餐飲業的衝擊。麥當勞執行長肯普欽斯基 (Chris Kempczinski) 坦言：「消費者正面對不確定性挑戰」，但他仍表示對品牌韌性充滿信心，能夠在艱難環境中持續拓展市占。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.64%，至每股 211.15 美元

倫敦上訴法院周四裁定，蘋果必須向美國專利持有人支付 5.02 億美元，以用於包括 iPhone 和 iPad 在內的設備中使用 4G 專利，這是這場曠日持久的法律糾紛的最新進展。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 21.4 萬，預期 22.4 萬，前值 22.3 萬

美國上周續領失業金人數報 191.6 萬，預期 186 萬，前值 183.3 萬

美國 4 月挑戰者企業裁員人數抱 10.5 萬，前值 27.5 萬

美國 4 月製造業 PMI 終值預期 50.7，前值 50.2

美國 4 月 ISM 製造業指數預期 48.0，前值 49.0

華爾街分析：

摩根大通最新觀點表示，近期美國股市和美元的回檔極有可能是由對沖基金等投機性投資者同時對美國股票和美元進行空頭部位操作所導致的。