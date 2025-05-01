〈財報〉麥當勞Q1同店銷售意外下滑 消費信心低迷衝擊營運

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-01 19:54

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麥當勞 (McDonald’s) 周四 (5/1) 公布 2025 年首季 (截至 3/31) 財報，全球同店銷售年減 1%，不僅不如市場預期的成長 0.5%，更反映出消費者信心惡化對餐飲業的衝擊。

美國市場首當其衝，同店銷售重挫 3.6%，主因在於來客數減少，顯示即使麥當勞力推優惠選單與限時餐點，仍難以吸引受到經濟不確定性與生活壓力所困的消費者。麥當勞執行長肯普欽斯基 (Chris Kempczinski) 坦言：「消費者正面對不確定性挑戰」，但他仍表示對品牌韌性充滿信心，能夠在艱難環境中持續拓展市占。

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財報顯示，該公司第一季營收為 59.6 億美元，較去年同期下滑 3%，也低於分析師預期的 61 億美元；純益則從去年同期的 19.3 億美元降至 18.7 億美元，調整後每股獲利為 2.67 美元，略優於市場預期的 2.66 美元。

儘管整體表現不佳，但在部分國際市場仍有亮點。麥當勞表示，與當地合作夥伴經營的國際部門同店銷售年增 3.5%，主要由中東與日本的業績回溫帶動。該區去年受到以巴衝突後的反美品牌抵制影響，基期較低。如今抵制效應逐漸消退，銷售逐步回升。

市場分析人士指出，美國與英國等主要市場的業績疲弱，與全球貿易不確定性升高及生活成本壓力密切相關。尤其美國低收入族群在高關稅政策下面臨更嚴重的荷包壓力，不僅削弱購買力，也讓速食品牌難以透過價格促銷拉抬來客量。