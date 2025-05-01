WHO要正式背書減肥神藥？Zepbound與Wegovy有望全球普及

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-01 20:30

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路透根據 (5/1) 獨家取得的備忘錄報導，世界衛生組織 (WHO) 將首度支持使用減肥藥物治療成人肥胖，這項立場轉變代表世衛在全球肥胖防治策略上邁出重要一步。世衛同時強調應改善中低收入國家對此類藥物的可近性，並關注其高昂的使用成本。

根據 WHO 統計，全球已有超過 10 億人屬於肥胖族群，其中近七成來自中低收入國家。肥胖問題不僅影響個人健康，也加重各國醫療體系的負擔。

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目前市面上廣受歡迎的減肥藥物如諾和諾德 (NVO-US) 的 Wegovy 與禮來 (LLY-US) 的 Zepbound，皆屬於 GLP-1 受體促效劑(GLP-1 Receptor Agonists)，能模擬腸道賀爾蒙作用，延緩胃排空、提升飽足感。在臨床試驗中，受試者平均可減去 15% 至 20% 的體重。

這類藥物已在美國、德國與英國等高收入國家上市，但價格高昂，每月可能超過 1,000 美元，且研究顯示需長期使用才能維持減重成效。WHO 預計將於 8 月正式發布更新後的肥胖治療指南，屆時將納入這項建議，並預備針對兒童與青少年制定另行規範。

WHO 亦將於下周召開專家會議，討論是否將 GLP-1 藥物納入「基本藥物清單」(Essential Medicines List)，不僅用於肥胖治療，也包括第二型糖尿病。該清單可協助推動藥品在全球醫療體系中更廣泛流通，2002 年 HIV 藥物列入清單後，大幅提升全球取得率即為前例。

儘管 WHO 去年尚未支持將肥胖藥納入基本藥物清單，認為臨床數據尚不足，如今態度已有所轉變。該機構在備忘錄中表示，現階段已支持 GLP-1 藥物列入基本藥物行列。

然而，WHO 仍對藥物成本提出警訊，呼籲各國應加速研究其在不同醫療體系中的成本效益，尤其是在中低收入國家。報告中建議可採取如「階梯式定價」(Tiered Pricing) 或「集中採購」等模式，提升全球取得公平性。

值得注意的是，Wegovy 的活性成分 Semaglutide 將於明年在部分市場專利到期，屆時多家藥廠將推出學名藥版本，有望壓低價格。而較早期的 Liraglutide 已經有學名藥上市，並獲得美國與歐洲藥證。