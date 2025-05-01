美債殖利率曲線發警訊！美財長喊話：Fed該降息了！

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-01 20:58

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美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周四 (5/1) 公開表示，兩年期美國公債殖利率目前低於聯邦基金利率，這是市場對聯準會 (Fed) 應該開始降息的明確訊號。

貝森特在接受《福斯財經新聞》(Fox Business) 訪談時指出：「兩年期利率現在已低於 Fed 基準利率，這顯示市場認為 Fed 應該開始降息。」他指的是截至紐約時間上午 7:58，兩年期公債殖利率報 3.58%，低於目前聯準會設定的 4.25% 至 4.5% 利率區間中值 (4.33%)。

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儘管如此，Fed 官員目前仍不傾向降息，因為通膨尚未穩定回落至 2% 目標，加上川普推動的新一輪關稅政策，可能進一步對物價構成上行壓力。Fed 將於 5 月 7 日舉行下次利率會議，市場普遍預期本次將按兵不動。

貝森特強調，雖然四月市場一度因貿易與政策不確定性出現劇烈波動，但月末股市大致收平，顯示市場已部分消化風險因子。他表示：「四月市場其實完成了一次驚人的來回震盪，但最終結果比想像中穩定。」

他並補充，雖然目前貿易政策充滿變數，但隨著新協議逐步落地，對於關稅的不確定性也將隨時間逐漸縮小。