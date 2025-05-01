〈財報〉禮來下修全年財測 因研發支出攀升與減肥藥銷售放緩

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-01 20:10

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美國大藥廠禮來 (Eli Lilly) 周四 (5/1) 公布 2025 年第一季 (截至 3/31) 財報，營收與每股盈餘均優於市場預期，但減重藥 Zepbound 銷售略遜市場估值，加上調降全年獲利預測，導致股價在盤前下跌逾 4%，甚至一度挫低達 6%。

截稿前，禮來 (LLY-US) 周四盤前股價下跌 4.33%，每股暫報 860 美元。

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根據財報，禮來第一季總營收達 127.3 億美元，優於市場預期的 126.7 億美元；調整後每股盈餘為 3.34 美元，亦優於市場共識的 3.02 至 3.10 美元。然而，旗下熱門減肥藥 Zepbound 銷售為 23.1 億美元，略低於市場預期的 23.3 億美元，拖累整體表現。

更雪上加霜的是，CVS Health(CVS-US)同日宣布，旗下藥品給付部門自 7 月起將取消 Zepbound 的優先給付資格，改為偏好競爭對手諾和諾德 (NVO-US) 的減肥藥 Wegovy，令市場對 Zepbound 未來銷售前景更添變數。

禮來指出，Zepbound 銷售雖然需求強勁，但價格調降影響營收。該公司自 2 月起下調 Zepbound 部分劑量的價格，每月最低為 349 美元，以增加市場滲透率。

雖然減重藥銷售略顯疲弱，但禮來的糖尿病藥 Mounjaro 表現亮眼，第一季銷售達 38.4 億美元，優於市場預估的 38 億美元。Mounjaro 與 Zepbound 含有相同的活性成分，並同屬 GLP-1 類藥物，是目前最受矚目的減重與糖尿病治療方案之一。

儘管營收表現不俗，禮來仍下調全年調整後每股盈餘預期，自先前的 22.50 至 24.00 美元降至 20.78 至 22.28 美元，理由為研發支出上升與市場價格調整。此外，公司仍維持全年營收預估區間為 580 億至 610 億美元。

分析師指出，禮來作為「高溢價成長股」，市場對其期望極高，若無法持續交出「超預期」的成績，股價壓力恐進一步加大。彭博分析師 John Murphy 評論：「這份財報中規中矩，但對一檔溢價交易的股票而言，市場預期的是爆發性成長。」