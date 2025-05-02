輝達與Anthropic激烈交鋒 美國AI晶片出口政策現分歧

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-02 00:00

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根據《CNBC》周四 (5/1) 報導，晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 與人工智慧 (AI) 新創公司 Anthropic 近日就美國 AI 晶片對中出口限制問題爆發罕見公開衝突，彼此在言詞上劍拔弩張。輝達指控 Anthropic 藉政策打壓競爭，甚至嘲諷其提出的走私說法是「天方夜譚」。

起因是 Anthropic 於周三 (4/30) 發表部落格文章，主張美國政府應進一步強化對中國的 AI 晶片與模型輸出限制。該公司引述「晶片走私藏於假孕肚、與活龍蝦一起運送」等案例，強調現有制度執行鬆散、風險極高。

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這番言論旋即引來輝達的強烈反擊。輝達發言人在周四表示：「美國企業應專注創新，而不是編造荒誕故事，說什麼晶片被藏在孕肚裡或跟龍蝦一起走私。」

Anthropic 籲加強限制 輝達批「扼殺競爭」

這場口水戰背景是即將於 5 月 15 日生效的「AI 擴散規則」(AI Diffusion Rule)，該規則起源於拜登政府時期，目的是限制尖端 AI 晶片與模型流向中國與其他敏感地區。據報導，現任總統川普亦計劃進一步擴大管制層級，政策走向更加不明朗。

Anthropic 是由前 OpenAI 成員創立的 AI 新創公司，目前獲得亞馬遜 (AMZN-US) 大筆投資，營運高度依賴輝達的晶片設備進行訓練。然而該公司此番立場卻可能導致輝達的海外業務受限。Anthropic 在文章中主張：「算力取得是 AI 競爭的核心瓶頸，美國應下調出口門檻、擴充執法預算，強化關鍵技術的掌控力。」

輝達則回應表示：「中國擁有全球一半的 AI 研究人力，擁有從底層到應用層的完整技術堆疊。美國不應透過操弄監管機構來『壟斷』AI 勝利。」

美國 AI 競爭政策面臨撕裂

本案凸顯美國 AI 產業在「創新自由」與「國安管控」之間的政策矛盾。Anthropic 代表的是國安派、呼籲緊縮算力出口；而輝達則站在開放市場一方，擔心限制措施反而扼殺美企的全球競爭力。