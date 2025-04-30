美國首季GDP初值轉負 川普甩鍋拜登留下爛攤子
鉅亨網編譯段智恆 2025-04-30 21:51
美國總統川普周三 (30 日) 在第一季國內生產毛額 (GDP) 數據出爐後火速發文回應，將經濟萎縮歸咎於前總統拜登留下的「爛攤子」(Overhang)，並強調經濟轉弱與其關稅政策「完全無關」，但市場與專家普遍不買單。
川普在 Truth Social 上寫道：「這是拜登的股市，不是我的。我是 1 月 20 日才上任的。」他表示，美國經濟將會強勁反彈，但要先擺脫拜登任期遺留的負面影響，並直言「這會需要一點時間」。
「我們國家將會爆發（boom），但這與關稅毫無關係，只是他（拜登）留下的是一堆糟糕數據。請耐心等待！」川普在貼文中以大寫字母強調「NOTHING TO DO WITH TARIFFS」(不干關稅的事)，為其貿易政策辯護。
他說：「這與關稅無關，是拜登留下的壞數字。」川普主張，關稅將吸引更多企業回流美國，最終帶來經濟榮景。
這番言論發布前不到一小時，GDP 數據才剛出爐，另有 ADP 小非農報告顯示 4 月民間新增就業僅 6.2 萬人，創 9 個月新低。美股開盤後主要指數齊挫，道瓊一度大跌逾 500 點，市場對經濟前景轉趨保守。
市場與學者不買帳 指關稅為主因
然而經濟學者與分析機構普遍認為，本次 GDP 意外轉負正是受到關稅政策提前效應影響。企業搶在關稅正式上路前囤貨，導致進口激增並拖累成長，加上川普政府上任後削減數千筆聯邦合約，使政府支出也同步下降。
ADP 同步公布的 4 月小非農報告也表現疲弱，民間就業僅新增 6.2 萬人，為 9 個月來最小增幅，遠低於市場預期，突顯企業在政策不確定性下放緩招募。
白宮內部消息人士表示，川普當前的策略是「甩鍋拜登、切割關稅」，以保護其政策正當性。與此同時，川普近期則多次對聯準會 (Fed) 施壓，呼籲降息以刺激經濟，並在日前的演講中聲稱：「物價正在大幅下降，這是我做到的。」
但實際上，第一季核心個人消費支出 (PCE) 物價指數季增年率初值為 3.6%，高於前一季的 2.4%，反映整體物價壓力仍未消退。專家指出，未來數季若關稅與反制措施全面生效，恐使美國經濟陷入「川普衰退」(Trumpcession)風險。
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