美國首季GDP初值轉負 川普甩鍋拜登留下爛攤子

‌



「我們國家將會爆發(boom),但這與關稅毫無關係,只是他(拜登)留下的是一堆糟糕數據。請耐心等待!」川普在貼文中以大寫字母強調「NOTHING TO DO WITH TARIFFS」(不干關稅的事),為其貿易政策辯護。