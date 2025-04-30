外媒解析：川普外交政策背後的核心驅動力與戰略

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-04-30 17:00

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根據外媒報導，美國總統川普在第二任期內積極推動外交政策的重大變革，其核心驅動力來自對當前國際體系的強烈不滿。川普認為，現有國際規則長期以來對美國不利，因此提出了以「美國優先」為原則的外交政策，旨在通過強大的軍事與經濟實力重新制定全球規則，減少美國在全球事務中的負擔，並加強其全球主導地位。

喬治城大學講師 Josh Ruebner 形容川普的外交理念為「砸場搶東西」，即從其他國家奪取利益並鼓勵盟友效仿。這一策略反映了川普外交政策中的核心價值觀：利益至上。

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在川普第二任期的前 100 天，他迅速推動全球貿易戰，對包括中國、加拿大、墨西哥等國在內的商品徵收高額關稅，並加徵鋼鐵、鋁和汽車進口稅，稅率達 10% 至 25%。川普公開表示，這些措施旨在減少貿易赤字，保護美國製造業並創造更多就業機會。

退出國際協議與組織：單邊主義的體現

川普政府採取了強硬的外交立場，透過行政命令迅速退出多個國際合作協議和組織，其中包括巴黎氣候協定和世界衛生組織。他還將「墨西哥灣」重新命名為「美國灣」，強調了美國主權至上的立場。

這些行動都顯示出川普對多邊主義的冷淡，並表明他更偏好單邊行動，試圖減少美國對全球議題的責任和金援承擔。

非傳統外交政策提案：激進與個人化的決策風格

川普的外交政策提案不僅限於貿易和軍事問題，還涉及一系列非傳統的建議，例如接管巴拿馬運河、將格陵蘭納入美國版圖、將加拿大變成第 51 個州，甚至提出「擁有」加薩地區的構想等。

儘管這些提案未被實現，但其突顯了川普個人化、突發式的外交決策風格，顯著與傳統外交路線背道而馳。

軍事實力的強化：全球談判的籌碼

儘管川普多次強調自己是「和平總統」，他仍在第二任期內大幅提高五角大廈的預算，將其推升至歷史新高的 1 兆美元，反映了他強化軍事實力的意圖。

這一策略顯示，川普不僅重視軍事力量作為全球談判的籌碼，還強調這對於美國在國際舞台上的優勢地位非常重要。

值得注意的是，川普的外交政策與傳統的新保守主義政策有所不同。他不以輸出民主或人權為主要目標，也對北約持懷疑態度，而是強調現實主義。

然而，他的衝動性行為和高度個人化的外交方式，又與傳統現實主義的理念有所背離。同時，川普並未完全主張美國退出國際事務，因此也無法被歸類為孤立主義者。

行政命令的迅速執行：政策變革的意圖

在重返白宮的前三個月，川普簽署了至少 142 道行政命令，創下歷任總統同一時間內最高的紀錄。這些命令涵蓋多個領域，包括赦免超過 1,500 名國會暴動被定罪者、退出世界衛生組織，以及更改多個地名等，顯示出川普強烈的政策轉向意圖。

川普還成立了「政府效率部」（Department of Government Efficiency，簡稱 DOGE），由億萬富翁馬斯克領導，旨在削減政府開支。該部門宣稱已成功削減 1,600 億美元的支出，尤其在國際開發署與衛生部進行了大規模裁員和預算刪減。然而，這些數據的真實性和透明度仍然受到質疑。

對支持者的赦免與質疑：川普或濫用總統職權