美國首季GDP意外萎縮0.3% 為三年來首見 核心通膨續升溫

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-30 20:42

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美國商務部經濟分析局 (BEA) 周三 (30 日) 公的數據顯示，美國今年第一季實質國內生產毛額 (GDP) 季增年率初值報 - 0.3%，低於市場預期的 0.2%，比去年第四季的 2.4% 增速大幅放緩，為 2022 年以來首見負成長。

美國今年第一季實質下滑 0.3%，為 2022 年以來首見。(圖：ZeroHedge)

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數據顯示美國經濟在年初受到川普政府新一輪關稅政策、企業提前進口潮與政府支出萎縮等多重因素影響而降溫。

雖然部分經濟基本面仍維持韌性，但進口對 GDP 的拖累幅度創下歷史次高紀錄，加上核心通膨指標高於預期，引發市場對經濟衰退與聯準會政策路徑的雙重憂慮。

進口暴增拖累 GDP 對淨出口造成近 5% 負貢獻

此次 GDP 轉負主因來自企業為躲避高關稅而提前進口大量商品，導致淨出口對 GDP 貢獻為負 4.83 個百分點，創歷史第二大拖累幅度，僅次於新冠疫情期間。

淨出口對 GDP 貢獻為負 4.83 個百分點，創歷史第二大拖累幅度。(圖：ZeroHedge)

根據商務部報告，進口季增年率達 41.3%，其中部分來自非貨幣黃金的異常增幅。由於進口商品並非美國國內生產，因此在 GDP 計算中列為扣項，形成短期「技術性拖累」。

另一方面，政府支出也出現自 2022 年以來首次下滑，對 GDP 形成負貢獻。然而，私人消費年增 1.8%，略優於預期，企業固定投資則年增 22.5%，創 2020 年以來最佳表現，顯示內需仍有支撐力。

核心 PCE 升至 3.5% 通膨頑強難降

備受矚目的通膨方面，聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標──美國第一季核心個人消費支出 (PCE) 物價指數季增年率初值報 3.5%，高於市場預期的 3.1%，也高於前一季的 2.6%，為近一年來最快漲幅。整體 PCE 指數季增年率初值則為 3.6%，同樣高於預期。

該數據為 Fed 觀察通膨走勢的重點指標，高於預期的結果，恐使降息時點再度延後，投資人預期 Fed 將維持觀望直到貿易政策對經濟影響更明朗。

市場反應震盪 第二季或現技術性反彈

數據公布後，美股期指全面下挫，標普指數期貨跌逾 1.5%，10 年期美債殖利率升至 4.22%。儘管部分分析認為首季 GDP 偏弱為「統計假象」，實際內需基礎仍穩，預期第二季有望反彈，尤其是庫存與貿易逆風將逐漸消退。

Granite Bay Wealth Management 投資總監 Paul Stanley 表示：「雖然這是一份負面的 GDP 數據，但我們不認為經濟會進入全面衰退。更可能的情境是短期成長停滯，之後逐步回穩。」

川普政府目前已暫緩部分新關稅 90 天，並以行政命令調整汽車零件關稅規則，以緩解壓力。儘管如此，美國實際平均關稅稅率已升至近 23%，為百年來新高。