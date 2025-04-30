〈美股早盤〉主要指數齊挫 美首季經濟轉負+關稅陰霾籠罩市場

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-30 21:41

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美國第一季經濟意外出現負成長，引發市場對貿易政策衝擊與通膨頑固的雙重擔憂。美股主要指數周三 (30 日) 開盤全面下挫，道瓊工業指數重挫逾 500 點，投資人憂心川普總統祭出新一輪關稅後，經濟恐進一步失速。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 550 點或近 1.4%，那斯達克綜合指數挫近 420 點或近 2.5%，標普 500 指數跌近 1.8%，費城半導體指數跌逾 2.6%。

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美國今年第一季經濟出現萎縮，為 2022 年以來首見，突顯在川普總統新任期推行貿易戰政策之際，全球最大經濟體的成長動能正面臨挑戰。消息公布後，市場信心動搖，標普指數期貨盤前重挫 1.5%，中斷連續六日漲勢。

根據美國商務部經濟分析局 (BEA) 公布的初步估算，經通膨調整後的國內生產毛額 (GDP) 於第一季年化下滑 0.3%，遠遜過去兩年平均約 3% 的成長水準，主因在於消費支出疲弱與進口大增，淨出口拉低成長近 5 個百分點。

分析人士認為，這份 GDP 報告揭露川普政府貿易政策與加徵關稅前的市場動態，尤其在 4 月 2 日宣布新一波全面關稅前，企業急於進口原料與商品的行為，對 GDP 形成「提前拉貨效應」。

投資人關注衰退風險 拖累股市情緒

Granite Bay Wealth Management 投資總監 Paul Stanley 表示：「看到 GDP 轉負當然令人不安，但是否會進一步陷入衰退仍有待觀察。我們認為，美國經濟有望僥倖避開衰退，但幅度將非常有限，畢竟這波關稅衝擊看來屬短期影響。」

另一份數據顯示，美國企業 4 月 ADP 就業報告顯示企業聘僱人數放緩，為 9 個月來最慢步調，進一步強化市場對經濟降溫的預期。

美國 10 年期公債殖利率上揚 5 個基點至 4.22%。儘管經濟數據轉弱，投資人預期聯準會 (Fed) 將持續觀察核心通膨趨勢。市場目前等待即將公布的個人消費支出 (PCE) 物價指數與個人所得報告，其中 Fed 偏好的通膨指標也將同步揭曉，預計顯示通膨略為降溫。

川普周二舉行就職百日活動，公開為其貿易政策辯護，並再度抨擊 Fed 主席鮑爾，批評其升息與緊縮立場拖累經濟。

與此同時，美國財政部宣布未來幾季將維持長期公債發行規模不變，並考慮擴大回購舊債的操作，以穩定市場流動性。

截至台北時間周三（30 日）21 時許：

焦點個股：

開拓重工 (CAT-US) 早盤股價上漲 1.22%，至每股 311.16 美元

「景氣金絲雀」開拓重工 (Caterpillar) 第一季獲利下降，調整後每股獲利從一年前的 5.60 美元降至 4.25 美元，原因是經濟不確定性導致需求疲軟，該公司周三盤前股價下跌約 6%。

美超微 (SMCI-US) 早盤股價下跌 18.24%，至每股 29.44 美元

美超微客戶支出延遲而下調第三季的營收和利潤預期，這加劇了市場對人工智慧 (AI) 相關投資可能縮減的擔憂，並導致其股價在周三盤前交易中下跌 15%。

Meta Platforms(META-US) 早盤股價下跌 3.10%，至每股 537.27 美元

臉書母公司 Meta Platforms 日前正式推出獨立 AI 應用程式「Meta AI」，象徵該公司加大對生成式 AI 市場的布局，直接挑戰 OpenAI 的 ChatGPT 與其他 AI 助手應用程式。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月 ADP 新增就業人數報 6.2 萬，預期 11.4 萬，前值 14.7 萬

美國第一季 GDP 季增年率初值報 - 0.3%，預期 0.2%，前值 2.4%

美國第一季核心 PCE 季增年率初值報 3.5%，預期 3.1%，前值 2.6%

美國第一季實質個人消費支出季增年率初值報 1.8%，預期 1.2%，前值 4.0%

華爾街分析：