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美封殺中資測試實驗室！FCC出手斷進口漏洞

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-30 23:57

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美封殺中資測試實驗室！FCC出手斷進口漏洞(圖：REUTERS/TPG)

路透周三 (30 日) 報導，美國聯邦傳播委員會 (FCC) 計劃在 5 月 22 日進行表決，擬正式禁止由中國、且被認定具國安風險的實驗室，參與針對進口至美國的電子產品進行安全測試與驗證，涵蓋項目包括手機、攝影機、電腦等設備。

根據現行規定，所有在美國市場販售的電子設備，必須通過 FCC 的設備授權流程 (Equipment Authorization)。然而 FCC 主席卡爾 (Brendan Carr) 指出，若有「不可信任的實驗室」參與驗證，恐使像是華為、中興等受限企業的設備「趁機入境」，形成安全漏洞。


卡爾在訪談中表示：「我們正在彌補國安審查的一個潛在漏洞，確保只有可信任的實驗室能參與流程。」FCC 表示，目前全球約有 75% 的電子設備是在中國境內的實驗室完成測試。

針對受制裁實體實驗室 將全面撤銷授權資格

根據提案內容，若某實驗室被認定與 FCC「涵蓋名單」(Covered List) 上的中國企業存在控制、指導或實質聯繫，FCC 將有權直接撤銷其在美認證資格。該名單包含華為、中興通訊 (00763-HK)(000063-CN)、海能達 (002583-CN)、海康威視 (002415-CN)、大華科技 (002236-CN) 等公司。

此外，FCC 也計劃徵詢意見，擴大禁止範圍至所有中國境內實驗室，甚至延伸至「其他敵對國家」的第三方測試機構。卡爾表示：「如果一個實驗室受敵對國家實體掌控，那麼由它來把關進口設備的安全，是無法讓人放心的。」

擬要求具中資背景機構全面申報 FCC 授權資料

除了針對實驗室的限制，FCC 也將推動另一項提案，要求所有與中國或其他外國對手有重大聯繫的公司與實體，全面申報在美獲得的通信授權與牌照資訊，涵蓋範圍包括：廣播、設備授權、海底電纜等數十萬項授權紀錄。

卡爾指出，該提案以國會先前提出的立法草案為基礎，目的是讓 FCC 能快速取得敏感持牌實體的背景資訊。「如果某個機構與敵對國家有重大關聯，我們應該能一目了然。」

今年 3 月，FCC 也針對華為、海康威視、中國移動 (00941-HK)、中國電信 (00728-HK)(601728-CN) 等 9 家中資企業啟動調查，以釐清是否存在「繞過美國禁令」的行為。

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美國FCC美國聯邦傳播委員會中國實驗室國安風險華為中興通訊測試機構認證撤銷中資涵蓋名單技術審查

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