美封殺中資測試實驗室！FCC出手斷進口漏洞

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-30 23:57

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路透周三 (30 日) 報導，美國聯邦傳播委員會 (FCC) 計劃在 5 月 22 日進行表決，擬正式禁止由中國、且被認定具國安風險的實驗室，參與針對進口至美國的電子產品進行安全測試與驗證，涵蓋項目包括手機、攝影機、電腦等設備。

根據現行規定，所有在美國市場販售的電子設備，必須通過 FCC 的設備授權流程 (Equipment Authorization)。然而 FCC 主席卡爾 (Brendan Carr) 指出，若有「不可信任的實驗室」參與驗證，恐使像是華為、中興等受限企業的設備「趁機入境」，形成安全漏洞。

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卡爾在訪談中表示：「我們正在彌補國安審查的一個潛在漏洞，確保只有可信任的實驗室能參與流程。」FCC 表示，目前全球約有 75% 的電子設備是在中國境內的實驗室完成測試。

針對受制裁實體實驗室 將全面撤銷授權資格

此外，FCC 也計劃徵詢意見，擴大禁止範圍至所有中國境內實驗室，甚至延伸至「其他敵對國家」的第三方測試機構。卡爾表示：「如果一個實驗室受敵對國家實體掌控，那麼由它來把關進口設備的安全，是無法讓人放心的。」

擬要求具中資背景機構全面申報 FCC 授權資料

除了針對實驗室的限制，FCC 也將推動另一項提案，要求所有與中國或其他外國對手有重大聯繫的公司與實體，全面申報在美獲得的通信授權與牌照資訊，涵蓋範圍包括：廣播、設備授權、海底電纜等數十萬項授權紀錄。

卡爾指出，該提案以國會先前提出的立法草案為基礎，目的是讓 FCC 能快速取得敏感持牌實體的背景資訊。「如果某個機構與敵對國家有重大關聯，我們應該能一目了然。」