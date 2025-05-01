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黃仁勳籲川普調整AI晶片出口規則 稱中國技術緊追在後

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-01 00:30

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黃仁勳籲川普調整AI晶片出口規則 稱中國技術緊追在後(圖：REUTERS/TPG)

根據彭博報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (30 日) 在華府公開呼籲川普政府應重新檢視並調整現行的人工智慧 (AI) 技術出口管制規則，強調若美國希望在全球 AI 競賽中保持領先，就必須讓 AI 技術更快、更廣泛地擴散至全球市場。

黃仁勳在出席「國會山莊與矽谷論壇」(Hill and Valley Forum) 時表示：「我們需要加速美國 AI 技術在全球的擴散。來自政府的政策與支持必須能真正促進這項目標。」


目前輝達的先進 AI 訓練晶片廣泛用於 OpenAI 等領先開發者，但在拜登政府政策下，輝達已被禁止將最高階晶片出口至中國。他指出，美方原本規劃中的「技術擴散新規則」將根據國家分層限制 AI 產品輸出，但此一架構恐無法反映目前科技與地緣局勢的快速變化。

黃仁勳也特別警告，中國在 AI 領域的實力絕不可小覷，點名華為作為 AI 晶片開發的新興對手。他直言：「中國沒有落後。他們是否領先我們？中國現在就在我們後面，非常接近。」

這番發言凸顯出全球 AI 競賽的白熱化，也讓出口限制政策再次成為科技業高度關注焦點。

當被問及對川普關稅政策的看法時，黃仁勳表示，他支持一切能夠促進美國在地製造的政策。他補充說：「應該有政策能促進並加速我們將製造業帶回本土的能力。」

目前輝達晶片主要由台積電 (2330-TW)(TSM-US) 代工，生產基地位於台灣，但台積電已開始在美國亞利桑那州設廠生產部分晶片。黃仁勳指出：「只要有決心與資源，我相信美國可以做到在地製造。」
 

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輝達執行長黃仁勳AI人工智慧晶片出口限制川普政策華為中國調整TOP

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