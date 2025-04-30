美國3月JOLTS職缺數降至近四年低點 就業市場警訊浮現

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-30 00:40

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美國勞工部 (DOL) 周二 (29 日) 公布的職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，3 月全美職位空缺數降至 719.2 萬個，為自 2020 年以來最低水準，反映出隨著關稅政策不確定性升高，企業招聘意願出現放緩跡象。

根據調查，3 月職位空缺較前月減少 28.8 萬個，2 月數據亦被下修至 748 萬個，低於先前公布的 756.8 萬個。此次結果低於市場預期，彭博與路透調查的經濟學家原預期空缺數約為 748 萬個。

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關稅與政策不確定性壓抑企業用人意願

經濟學家指出，儘管勞動市場整體仍具韌性，但關稅政策持續變動導致供應鏈混亂及成本上升，企業普遍趨於謹慎，延後擴編與人事支出計畫。尤其在川普政府推動大規模政府縮編計畫後，聯邦機構裁員與招聘凍結的影響也逐步浮現。

根據外包顧問公司 Challenger, Gray & Christmas 統計，3 月政府部門宣布的裁員數量較去年同期暴增三倍。

不過，其他數據顯示勞動市場尚未明顯惡化。3 月裁員人數減少至 155.8 萬人，為去年 6 月以來最低水準；整體招聘人數小幅增加至 541.1 萬人；離職率亦小幅上升，達到去年 7 月以來新高，顯示部分員工對尋找新工作的信心仍在。

Fed 觀察指標走弱 市場關注後續數據

聯準會 (Fed) 高度關注的「每位失業者對應的職缺數」指標在 3 月下降至 1.0，亦為 2020 年 9 月以來最低水準。此比例在 2022 年曾高達 2:1，顯示勞動市場供需緊張，如今已有明顯降溫。

Fed 主席鮑爾近日仍形容勞動市場「穩健」，但強調必須控制通膨，以確保充分就業。市場預期 Fed 在下周貨幣政策會議上將維持利率不變。

經濟學家預計，本周五 (5/2) 公布的 4 月非農就業報告將顯示新增 13 萬就業人數，較 3 月的 22.8 萬人有所放緩，失業率則預料持穩在 4.2%。

經濟疲軟訊號擴散 關稅擔憂成新壓力

除 JOLTS 報告外，其他數據亦顯示經濟動能放緩。美國 4 月消費者信心指數連續第五個月下跌，為 2008 年以來最長跌勢。與此同時，3 月商品貿易赤字意外擴大，部分原因是企業為躲避新一輪關稅而提前進口貨品，迫使部分分析師下修第一季國內生產毛額 (GDP) 成長預測。