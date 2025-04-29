「鈔能力」最務實！匈牙利強硬表態：不會削弱與中國經濟關係
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 15:34
匈牙利官員 28 日表示，匈牙利不會削弱與中國的經濟關係，為該國政府迄今不屈服美國要求疏遠中國最明確的訊號。
匈牙利經濟部長 Marton Nagy 週一在布達佩斯告訴記者，目前為止，還沒看到能與中國投資規模匹敵的美國投資項目，其中一個障礙是，美國前政府與匈牙利終止了稅收協定後，尚未達成新的稅收條約。
Nagy 表示，「我們沒有看到美國的投資潛力將能與中國相提並論。匈牙利採取的是非常務實的立場。」
《路透社》報導，在中國成為匈牙利電動車產業和電信領域的重要合作夥伴後，川普一直向匈牙利施壓，要求其降低對中國的依賴。川普的長子 Donald Trump Jr 於 25 日敦促匈牙利及其他與中國有關聯的東歐國家，選擇美國作為主要的經濟夥伴。
美國駐匈牙利使館臨時代辦帕拉迪諾（Robert Palladino）上週在布達佩斯的一次會議上也表示，中國構成「戰略挑戰」，需要西方國家保持「警惕、透明和團結」。
近年來，中國的寧德時代 (300750-CN) 以及比亞迪 (002594-CN) 成為匈牙利的重要投資者。匈牙利也同意該國企業與華為深化合作，共同開發雲端服務平台。
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