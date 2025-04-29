卡尼領導自由黨贏得加拿大大選 勝選演說稱川普威脅不會得逞

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-29 18:40

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加拿大聯邦大選初步結果顯示，卡尼 (Mark Carney) 領導的加拿大自由黨贏得了本次選舉。卡尼預計將繼續擔任加拿大總理一職。這場選舉在很大程度上受到美國總統川普的行動和言論影響，被廣泛視為選民針對哪位候選人最能有效應對川普，所做出的決定。

卡尼在勝選之夜發表演說，對川普的威脅發出了強烈的警告。他表示，他數月以來一直在提醒加拿大人民，美國「想要我們的土地、資源、水和我們的國家」，並強調這些「絕非空洞的威脅」。

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卡尼直言不諱地指出，「川普總統正試圖擊垮我們，以便讓美國掌控我們」，但他堅定地誓言，「這永遠、永遠不會發生」。卡尼進一步表示，加拿大與美國這個長期盟友和貿易夥伴的舊有關係已經「結束」，加拿大人民「已經擺脫了美國背叛帶來的震驚」，但「不應忘記教訓」，必須「照顧好自己」。

川普對加拿大商品徵收高額關稅 以及威脅將加拿大併吞為「第 51 個州」 等行動，激怒了許多加拿大人，使這些議題成為本次大選的核心焦點。這也幫助自由黨實現了令人矚目的逆轉。

前總理杜魯道 (Justin Trudeau) 在今年 1 月辭職後，卡尼於 3 月成為自由黨領袖。此前，卡尼曾擔任英國央行和加拿大央行總裁，在金融領域擁有豐富經驗。他「看似沉著的風度」 以及其金融背景，被認為是能有效應對川普及其「有時反覆無常的政策」 的優勢。

保守黨領袖波利耶夫 (Pierre Poilievre) 在選舉日晚些時候承認敗選，並稱卡尼贏得了足以組建「岌岌可危的少數政府」的席位。波利耶夫曾長期在民意調查中遙遙領先，但其勢頭在杜魯道辭職後開始下滑，而他與川普的某些立場和言論上的相似性，最終嚴重傷害了他。

卡尼承諾將「全力以赴反擊」，「為加拿大爭取到最有利的條件」。他強調加拿大需要「照顧好自己」，並計劃在國內「再次建設東西」，以減少對美國的依賴。他表示將深化與「更可靠」盟友的關係。