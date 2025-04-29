加拿大全民抵制美國貨 掀超市貨架「楓葉」熱潮

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-29 15:00

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在加拿大超市貨架上，一場關於貨品身份認同的暗戰正在上演。越來越多帶有加拿大楓葉標誌，配有「加拿大製造」、「加拿大設計」、「自豪地為加拿大人服務」等文字標簽的商品數量，在加拿大激增。

據《華爾街日報》報導，隨著美加關係緊張，加拿大民眾開始自發抵制美國製造的商品，以反擊川普政府提出的關稅威脅和領土吞併主張。

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為了迎合日益高漲的反美購物潮，商家正大肆宣傳、美化「加拿大血統」，這種做法被業界稱為「楓葉漂洗」或「楓葉鍍金」。

此外，加拿大總理卡尼周一（27 日）在競選活動中再次表示，美國背棄加拿大，加拿大與美國的傳統關係已經不復存在。

卡尼說，每天都能看到美國充斥著政治口號、憤怒與混亂，這些都在不斷分化並削弱美國人，美國不再團結，美利堅合眾國名存實亡。

他指出，川普政府濫施關稅等做法撕裂了全球經濟體系，美國的世界領導力、美國對全球經濟的主導地位也宣告終結。

川普再度入主白宮以來，多次提及要將加拿大變成美國「第 51 州」，還向加拿大揮舞關稅大棒。