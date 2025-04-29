川普就職百日送大禮 傳今天宣布放寬汽車關稅

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-29 11:58

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川普關稅政策再轉彎。美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 表示，川普為緩解汽車供應商的壓力，預計在美東時間 29 日，也就是就職百日當天，宣布調整汽車關稅政策。

《華爾街日報》報導稍早指出，川普擬對進口汽車零部件的關稅進行調整，未來汽車製造商在支付進口汽車 25% 的關稅後，將不再需要為其他關稅（如鋼鐵和鋁材關稅）額外買單。

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報導稱，川普針對外國製整車課徵 25% 關稅的措施已於本月 2 日正式生效，對已繳納汽車關稅的車廠，將不再額外徵收鋼鐵與鋁材等相關稅項。此外，新政策具有追溯效力，意外著先前已被課徵其他關稅的車商有望獲得補償。

此外，原訂於 5 月 3 日上路、針對外國汽車零組件課徵 25% 關稅的措施也有所調整。

新政策中，政府將降低零組件的稅率，並提供車商補償方案，美國允許車商申請退還部分稅款，第 1 年退還金額上限為每輛美國製汽車價值的 3.75％，第二年退還比例則降低至 2.75％，第三年後則完全取消優惠。

川普預計於美東時間 29 日前往密西根舉行就職百日活動，鑒於底特律是美國汽車三巨頭與超過千家大型汽車供應鏈的大本營，選在這個時點宣布放寬汽車相關關稅政策，無疑是為已奄奄一息的汽車產業送上大禮。

盧特尼克指出，川普已與美國汽車製造商及工人建立起重要的夥伴關係。他強調：「這項協議是總統貿易政策的一項重大勝利，不僅獎勵在美國本土生產的企業，也為那些承諾在美國投資、擴大生產的製造商提供了良好的發展平台。」