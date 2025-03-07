歐盟特別峰會達成協議 匈牙利：拒絕加入

鉅亨網新聞中心 2025-03-07 10:40

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歐盟領袖周四（6 日）齊聚布魯塞爾，舉行一場專門討論防務自主和烏克蘭問題的特別峰會。匈牙利總理歐爾班在特別峰會結束後表示，匈牙利堅持和平立場，認為應為和談提供最大可能的支持，而不是將衝突繼續延續下去，這就是為什麼匈牙利不支持繼續衝突文件的原因。

歐爾班表示，美國退出支持烏克蘭之後，維持烏克蘭國家和軍隊的運轉，以及如果烏克蘭加入歐盟帶來的財政負擔，將是歐盟和匈牙利經濟無法承受的負擔。

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歐爾班表示，如果烏克蘭加入歐盟，整個歐洲的農業將陷入困境，匈牙利首當其衝。對此，歐盟應當放慢腳步，聆聽人們對這一問題的看法，匈牙利有一項全國性咨詢民意的措施，將就這一問題展開民意調查。

關於加強歐洲防務，歐爾班表示，歐洲只有加強軍隊建設、擁有更強大的防禦能力，才會贏得重視。