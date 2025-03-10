3.5萬人！美軍可能撤離德國 轉移到匈牙利
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-10 09:00
據德國新聞電視頻道上周五（7 日）報導，美國總統川普顯然正在考慮將駐扎在德國的美軍士兵轉移到匈牙利。英國《每日電訊報》報導了這一消息，並提到可能撤走的現役美軍數量是 3.5 萬人。
川普已多次警告歐洲必須增加國防投資。一位與白宮關係密切的消息人士稱：「川普對他們（歐洲）似乎在推動戰爭感到憤怒。」
美國國家安全委員會發言人休斯的回應較為謹慎，他表示：「雖然沒有具體公告，但美軍一直考慮在全球範圍內調動部隊，以因應當前對我國利益的威脅。」他表示，未來駐扎在德國的美軍士兵可能會轉移到匈牙利。
一個原因是，川普希望將美軍集中到那些增加國防開支、達到國內生產毛額（GDP）比率目標的北約（NATO）國家。這是美國政府重新調整對北約投入計畫的一部分，旨在優先考慮國防開支較高的成員國。
最初美國要求國防開支佔 GDP 3% 或 3.5%，後來川普將其提高到 5%。
然而，目前甚至連美國也沒有達到這一目標。2024 年美國國防開支約佔 GDP 3.38%。在北約國家中，愛沙尼亞（3.43%）和波蘭（4.12%）的國防開支比例更高。
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