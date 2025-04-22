〈美股盤後〉川普再嗆鮑爾 道瓊狂瀉近1000點 美元跳水 黃金飆天價

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-04-22 04:46

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市場甫結束連假，卻迎來巨大風暴，美日兩國關稅協商無果，加上中國警告將對美國孤立政策「強力反制」，投資人信心瞬間潰散，雪上加霜的是，美國總統川普再度對聯準會主席鮑爾開火，市場擔憂川普可能試圖開除鮑爾，引爆金融市場連鎖反應。

資金急速撤離風險資產，道瓊工業指數週一 (21 日) 暴跌近 1000 點 ，標準普爾 500 指數、那斯達克同步跳水超 2%，科技股成重災區。

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恐慌指數 VIX 上漲近 14% 至 34 左右，美元指數跌至 15 個月低點，長天期公債殖利率飆升，金價一舉衝破歷史高點，突破每盎司 3,400 美元。

美股週一 (21 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數大跌 971.82 點，或 2.48%，收 39,142.23 點。

那斯達克指數大跌 415.55 點，或 2.55%，收 15,870.9 點。

S&P 500 指數大跌 124.5 點，或 2.36%，收 5,158.2 點。

費城半導體指數大跌 78.93 點，或 2.10%，收 3,753.53 點。

NYSE FANG+ 指數大跌 264.34 點，或 2.38%，收 10,847.13 點。

標普 11 大板塊陷入血海，非必需消費品、資訊科技和能源板塊跌幅均超 2.5%。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王一片血染。Meta (META-US) 大跌 3.35%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.94%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.26%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.35%；亞馬遜 (AMZN-US) 大跌 3.11%。

台股 ADR 倒成一片。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.56%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.87%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 1.32%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.00%。

企業新聞

財報發布前夕，特斯拉 (TSLA-US) 股價暴跌近 6% 至每股 227.42 美元。長期看多特斯拉的 Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）必須離開政府，才能挽救特斯拉現在正面臨的品牌危機

在特斯拉週二公布財報前，巴克萊將特斯拉目標價從 325 美元下調至 275 美元，理由是其業績前景「令人困惑」。

串流媒體服務公司 Netflix (NFLX-US) 的高層表示，他們有信心該公司能夠抵禦川普關稅帶來的經濟影響，隨後其股價上漲 1.57% 至每股 988.26 美元，成為週一罕見的贏家。

英特爾 (INTC-US) 收低 0.53% 至每股 18.83 美元。陳立武將於 4 月 29 日在加州聖荷西舉行的「Intel Foundry Direct Connect」發表主題演講，屆時陳立武將說明英特爾晶圓代工最新策略。根據供應鏈消息，此外，陳立武也將在下月 COMPUTEX 電腦展期間，親自來台與供應鏈夥伴會面，固樁意味濃厚。

華爾街分析

華僑銀行外匯策略師 Christopher Wong 表示，譴責聯準會可能會將美國貨幣政策政治化，市場對此深感不安。坦率地說，解僱鮑爾令人難以置信。若聯準會的信譽受到質疑，可能會嚴重削弱人們對美元的信心」

Saxo Markets 新加坡首席投資策略師 Charu Chanana 指出：「地緣政治緊張局勢升溫，市場本就長期處於高度警戒，如今川普可能干預聯準會更加深市場恐慌，任何關於貨幣政策遭受政治干預的跡象，都可能削弱聯準會的獨立性，使利率政策前景變得更加複雜，而投資者原本期待在全球動盪中找到穩定。」

Vital Knowledge 分析師表示：「川普的關稅似乎可能會加劇通膨，即使通膨升溫只是『暫時的』，市場在價格調整的 6-12 個月內仍將處於緊張狀態，在此期間白宮對鮑爾的憤怒將節節上升。」