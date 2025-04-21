美元指數跌至三年新低 川普揚言撤換鮑爾引爆信心危機

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-21 22:00

‌



在美國總統川普與聯準會 (Fed) 主席鮑爾之間的緊張關係升溫之際，美元周一 (21 日) 持續走弱，跌至自 2022 年以來的最低水準。投資人擔憂 Fed 獨立性受損，加上美中貿易摩擦升溫，使市場信心明顯動搖。

根據 FactSet 數據，ICE 美元指數周一一度觸及 97.92，創下自 2022 年 3 月以來最低水準。截至美東時間上午 8 點，該指數日內下跌 1.2%，報 98.14。

‌



今年以來，美元已明顯走軟。自川普 1 月就任總統後，美國對外貿易政策及對聯準會的批評持續升溫，尤其是 4 月 2 日宣布全球「對等關稅」政策後，市場對美國經濟政策的不確定性感受加劇。

上周五，川普再次公開批評 Fed 主席鮑爾未能降息，並由白宮經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 表示，白宮正在研究是否有權撤換鮑爾。該言論被市場視為打擊 Fed 獨立性的明確訊號，進一步削弱美元信心。

Evercore ISI 副董事長 Krishna Guha 周一在《CNBC》節目《Squawk Box》表示：「市場已明確釋出訊號，不接受總統試圖撤換 Fed 主席的想法。近期出現長期公債殖利率走高與美元走弱的罕見組合，反映全球資金正撤離美國資產。」

Piper Sandler 美國政策主管 Laperriere 也發出警告：「川普總統一再展現其顛覆華府體制的決心，忽視其言行將對投資人帶來風險。正如當初無視其關稅主張的投資人受到教訓一樣，現在也不應輕視他對 Fed 的舉動。」

美元長期以來被視為全球主要儲備貨幣，美國股市與債市也在過去十年相對強勢，支撐了美元需求。但隨著近期關稅爭端升高，美國資產表現轉弱，連帶拉低美元。