美FTC控告Uber濫收訂閱費 用戶難取消「Uber One」會員
鉅亨網編譯段智恆 2025-04-22 02:40
美國聯邦貿易委員會 (FTC) 周一 (21 日) 對 Uber 提起訴訟，指控這家叫車與外送平台在「Uber One」訂閱服務上涉嫌誤導用戶、未經同意收費，並設計複雜的取消流程，違反相關消費者保護法規。消息傳出後 Uber 盤中股價重挫逾 4%。
截稿前，Uber(UBER-US) 周一盤中股價下跌 4.75%，每股暫報 71.67 美元。
FTC 表示，Uber 違反了《聯邦貿易委員會法》(FTC Act) 與《恢復線上購物者信任法》(Restore Online Shoppers’ Confidence Act)，在 Uber One 的行銷與訂閱管理上提供誤導性資訊，讓消費者難以取消訂閱，甚至在未經授權下自動扣款。
FTC 主席佛格森 (Andrew Ferguson) 表示：「美國民眾已經厭倦被強迫訂閱無法輕易取消的服務。川普 - 范斯政府領導下的 FTC，正代表人民反擊。」
Uber 發言人 Noah Edwardsen 回應對此案表示失望，並強調公司將在法院上捍衛自身立場。他指出，Uber One 的註冊與取消流程「清晰、簡單、完全符合法律精神」，且用戶目前可透過 App 隨時取消訂閱，整體取消過程「多數人在 20 秒內就能完成」。
Uber One 自 2021 年推出，月費 9.99 美元、年費 96 美元，提供外送免運費與部分叫車 / 取餐折扣。FTC 指出，Uber 曾聲稱訂閱可「每月節省 25 美元」，卻未列明訂閱費用，部分用戶甚至被提早收費。此外，有用戶反映取消訂閱時被要求聯繫客服，卻找不到聯繫管道，甚至在已取消後仍被續收一個月費用。
此案為川普自今年 1 月開啟第二任期後，FTC 對大型科技企業發起的第一起訴訟行動。目前 FTC 仍對 Meta(META-US)、Google(GOOGL-US)與亞馬遜 (AMZN-US) 等科技巨擘進行多起反壟斷與消費者保護訴訟，有些是拜登政府期間所提，但本屆 FTC 亦表明將繼續「強勢監管科技巨頭」。
FTC 主席弗格森本月稍早向美媒《CNBC》表示，科技產業仍是監管優先事項：「我從第一天就說過，大型科技公司將是川普 - 范斯 FTC 的重點之一，也是總統指派我這職位的原因。」
報導指出，Uber 執行長柯霍斯洛夏西 (Dara Khosrowshahi) 與公司均曾向川普的就職基金各捐款 100 萬美元，積極與政府互動。柯霍斯洛夏西今年 1 月在達沃斯世界經濟論壇中受訪時也表示，Uber 希望與全球各地政府保持接觸，並認為「多元聲音」有助政策發展。
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