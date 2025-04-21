川普狠嗆鮑爾「大輸家」籲即刻降息 美股美元雙殺

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-21 22:14

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美國總統川普周一 (21 日) 在社群平台 Truth Social 上再度抨擊聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell)，稱其為「大輸家」(Major Loser) 並強烈主張當前美國「幾乎沒有通膨」(virtually No Inflation)，Fed 應立即降息以避免經濟放緩。他警告說，若鮑爾再「動作太慢」，美國經濟可能陷入減速危機。受此言論影響，美股早盤主要指數同步下挫，美元指數也持續走低，呈現「雙殺」格局。

川普寫道：「現在能源與食物價格大幅下滑，幾乎所有『東西』的價格都在下降，正如我所預測，因此幾乎沒有通膨。但如果那位永遠太慢的傢伙不立刻降息，經濟將會放慢。」

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他還援引歐洲央行 (ECB) 已七度降息為例，痛批鮑爾始終不作為，並聲稱鮑爾在選舉期間曾刻意降息，以協助「瞌睡喬」(Sleepy Joe) 拜登當選，語氣相當火爆。

此番發言引發市場劇烈反應。截稿前，美股主要指數早盤全面下挫，道瓊工業指數重挫逾 750 點或近 1.9%，那斯達克指數跌近 400 點或 2.5%，標普 500 指數跌約 110 點或逾 2.0%，費城半導體指數下跌超過 100 點或近 2.9%。美元指數也跌至自 2022 年以來的最低水準，現報 98.095，市場擔憂 Fed 的獨立性受到政治干預。

Evercore ISI 副董事長 Krishna Guha 警告，若川普真的嘗試撤換鮑爾，可能引發市場劇烈動盪。他指出：「如果 Fed 的獨立性遭質疑，不僅會降低市場對其決策的信任，也將導致美元下跌、殖利率飆升、股市大跌。」

鮑爾上周在芝加哥經濟俱樂部演說時對川普的貿易政策表達憂慮，表示關稅可能拉高通膨、抑制經濟成長。他強調 Fed 將「等待更明確的經濟訊號」再決定是否調整利率政策，並未暗示近期會降息。

根據最新消費者物價指數 (CPI)，美國 3 月整體物價年增率仍高達 3.5%，其中超市食品價格較去年同期上漲逾 2%，也高於前月。這與川普宣稱的「幾乎沒有通膨」有所出入。

川普近期頻頻針對鮑爾發難，甚至放話稱自己若想撤換對方，「一定能很快搞定」，不過根據《聯邦準備法》(Federal Reserve Act)，Fed 主席任期四年，只有在「有正當理由」的情況下才能被解除職務。鮑爾本人亦多次表態，總統無權任意將他免職，並強調 Fed 獨立性「是法律保障的」。

白宮國家經濟會議主任哈塞特 (Kevin Hassett) 曾透露，總統團隊正在研究是否有法律依據撤換鮑爾。

本周，國際貨幣基金 (IMF) 與世界銀行春季年會將於華府登場，屆時各國央行總裁與經濟官員齊聚，美國內部的政策動盪勢必將成為場邊焦點之一。

川普發文內容如下：

許多人正在呼籲 Fed 進行「預防性降息」(Preemptive Cuts)。現在能源成本大幅下降，食物價格 (包括拜登的「雞蛋災難」！) 也明顯下滑，大多數其他「東西」也呈現下跌趨勢，幾乎沒有通膨。既然這些成本正在如我所預測地穩步下跌，那麼幾乎可以說通膨不存在，但經濟可能會放緩，除非那位「永遠太慢」、失敗透頂的傢伙現在就降息。

歐洲已經「降息」了七次。鮑爾一向「動作太慢」，除了在選舉期間，他為了幫助「瞌睡喬」(Sleepy Joe) 拜登、後來還有賀錦麗當選，而進行降息。那結果如何呢？