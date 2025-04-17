〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 聯合健康集團財測不佳拖累道指走低
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-17 21:42
美股主要指數周四 (17 日) 漲跌互現，其中標普 500 指數和那斯達克開高，投資人聚焦美日關稅談判，另一方面聯合健康公司股價因財測不佳拖累道瓊工業指數走跌。
截稿前，道瓊工業指數跌逾 480 點或近 1.2%，那斯達克綜合指數漲近 0.1%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數跌 0.03%。
美股開盤前主要指數期貨漲幅收斂，主要受到美國總統川普再度批評聯準會 (Fed) 主席鮑爾行動遲緩、醫療保險類股重挫與歐洲央行 (ECB) 降息等多重消息影響。
截至台北時間傍晚，標普 500 指數期貨上漲 0.5%，明顯低於盤中高點；那斯達克 100 期貨則在台積電 (2330-TW)(TSM-US) 樂觀財測帶動下上揚 0.9%。相較之下，歐洲斯托克 600 指數 (Stoxx 600) 則下跌 0.4%，投資人消化歐洲央行 ECB 如預期降息 1 碼 (25 個基點) 至 2.25% 的決議。
川普周四透過 Truth Social 發文指出：「鮑爾的撤換愈快愈好！」他批評鮑爾「總是太慢又錯」，應早在今年就開始降息，現在更應立即行動。Fed 日前表示將採取觀望態度，並未釋出立即降息的訊號，與川普主張產生分歧。
在債市方面，美國 10 年期公債殖利率一度下跌，因上周初領失業救濟金人數降至兩個月低點，顯示勞動市場仍具韌性；但費城聯準銀行製造業指數卻大幅下滑，低於所有經濟學家預估，反映製造業壓力仍存。
另一方面，台積電美股 ADR 上漲，因該公司作為輝達 (NVDA-US) 與蘋果 (AAPL-US) 主要晶片供應商，預估第二季營收將優於市場預期，提振整體科技股氣氛。
其他個股方面，聯合健康集團 (UnitedHealth Group) 因下修全年財測並公布首季財報遜於預期，盤前股價暴跌 21%，連帶拖累其他健康保險公司股價走弱。禮來 (Eli Lilly) 則因減重藥物臨床數據佳而逆勢上漲。
國際貿易方面，美日雙邊談判啟動，日本談判代表赤澤亮正表示，希望盡快達成協議，並預告本月底將進行第二輪會談。市場密切關注這次談判是否可成為美國未來與其他盟友處理貿易關係的模板。
川普本月稍早針對約 60 個貿易夥伴宣布加徵關稅，隨後暫緩 90 天，但對日本進口仍實施 10% 的基本稅率，汽車、鋼鐵與鋁產品則維持 25% 懲罰性關稅。
歐洲方面，ECB 本次為自 2024 年 6 月啟動降息循環以來第七度降息。決策聲明刪除「貨幣政策仍偏緊」的措辭，釋出政策立場轉向中性化訊號。歐元走勢偏弱，德國短天期公債殖利率則自稍早跌幅中回升。
大宗商品方面，避險需求一度推升金價創下歷史新高，但隨著市場風險情緒回暖，金價回落；油價則因美國揚言全面封鎖伊朗能源出口，連續第二日上漲。
截至台北時間周四（17 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 488.56 點或 1.23%，暫報 39,180.83 點
- 那斯達克綜合指數上漲 32.31 點或 0.20%，暫報 16,339.47 點
- 標普 500 指數上漲 15.24 點或 0.209%，暫報 5,290.94 點
- 費半上漲 9.43 點或 0.24%，暫報 3,866.59 點
- 台積電 ADR 上漲 2.8% 至每股 155.91 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.29%
- 紐約輕原油上漲 1.63% 至每桶 63.49 美元
- 布蘭特原油上漲 1.46% 至每桶 66.81 美元
- 黃金下跌 0.30% 至每盎司 3,336.30 美元
- 美元指數升至 99.285
焦點個股：
聯合健康集團 (UNH-US) 早盤股價下跌 17.31%，至每股 483.78 美元
聯合健康集團周四下修全年獲利財測，因為預計患者對醫療相關服務的需求增加將導致今年底前的醫療成本居高不下。該公司股價在周四盤前交易下跌 5%。此次財測下調也導致健康保險公司 Elevance(ELV-US)、CVS Health(CVS-US) 和 Humana(HUM-US) 的股價在盤前下跌 2% 至 3%。
禮來 (LLY-US) 早盤股價上漲 13.62%，至每股 835.01 美元
美國製藥巨擘禮來周四表示，其每日口服減肥藥在幾項後期試驗的首次試驗中達到公司目標，幫助 2 型糖尿病患者降低血糖和體重，其安全性與市場上流行的注射劑相當。
輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 0.90%，至每股 103.55 美元
摩根士丹利分析師下調輝達的營收預期，該行預計未來幾季，輝達的資料中心營收將下降 8% 至 9%。理由是擔心美國對中國的最新晶片出口限制對輝達的影響，將比預期的「更具破壞性」。
今日關鍵經濟數據：
- 美國上周初領失業金人數報 21.5 萬，預期 22.5 萬，前值 22.4 萬
- 美國上周續領失業金人數報 185.5 萬，預期 187 萬，前值 184.4 萬
- 美國 3 月新屋開工年化月增率報 - 11.4%，預期 - 6.1%，前值 9.8%
- 美國 3 月新屋開工年化總數報 132.4 萬，預期 142 萬，前值 149.4 萬
- 美國 3 月營建許可月增率初值報 1.6%，預期 - 0.6%，前值 - 1.0%
- 美國 3 月營建許可年化總數初值報 148.2 萬，預期 145 萬，前值 145.9 萬
華爾街分析：
摩根大通分析師最新發布的報告指出，美國關稅對中國互聯網公司（跨境電商除外）的直接影響相當有限，對線上消費的影響預計不到 0.5%。
與此同時，美國基金公司 KraneShares（金瑞基金）也發布報告強調，中國互聯網公司來自美國市場的收入占比極低，不到 2%，因此關稅的實際影響可謂微乎其微。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 歐洲央行再降息至2.25% 因應川普關稅與經濟復甦壓力
- OpenAI與軟銀擬擴展Stargate AI計畫至英國 投資規模上看5000億美元
- 現代汽車電動車產線再停工 需求疲弱與美國關稅成主因
- 川普怒嗆鮑爾「該下台了！」 批聯準會動作慢半拍
上一篇
下一篇