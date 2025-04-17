〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 聯合健康集團財測不佳拖累道指走低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-17 21:42

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美股開盤前主要指數期貨漲幅收斂，主要受到美國總統川普再度批評聯準會 (Fed) 主席鮑爾行動遲緩、醫療保險類股重挫與歐洲央行 (ECB) 降息等多重消息影響。

截至台北時間傍晚，標普 500 指數期貨上漲 0.5%，明顯低於盤中高點；那斯達克 100 期貨則在台積電 (2330-TW)(TSM-US) 樂觀財測帶動下上揚 0.9%。相較之下，歐洲斯托克 600 指數 (Stoxx 600) 則下跌 0.4%，投資人消化歐洲央行 ECB 如預期降息 1 碼 (25 個基點) 至 2.25% 的決議。

川普周四透過 Truth Social 發文指出：「鮑爾的撤換愈快愈好！」他批評鮑爾「總是太慢又錯」，應早在今年就開始降息，現在更應立即行動。Fed 日前表示將採取觀望態度，並未釋出立即降息的訊號，與川普主張產生分歧。

其他個股方面，聯合健康集團 (UnitedHealth Group) 因下修全年財測並公布首季財報遜於預期，盤前股價暴跌 21%，連帶拖累其他健康保險公司股價走弱。禮來 (Eli Lilly) 則因減重藥物臨床數據佳而逆勢上漲。

國際貿易方面，美日雙邊談判啟動，日本談判代表赤澤亮正表示，希望盡快達成協議，並預告本月底將進行第二輪會談。市場密切關注這次談判是否可成為美國未來與其他盟友處理貿易關係的模板。

川普本月稍早針對約 60 個貿易夥伴宣布加徵關稅，隨後暫緩 90 天，但對日本進口仍實施 10% 的基本稅率，汽車、鋼鐵與鋁產品則維持 25% 懲罰性關稅。

歐洲方面，ECB 本次為自 2024 年 6 月啟動降息循環以來第七度降息。決策聲明刪除「貨幣政策仍偏緊」的措辭，釋出政策立場轉向中性化訊號。歐元走勢偏弱，德國短天期公債殖利率則自稍早跌幅中回升。

大宗商品方面，避險需求一度推升金價創下歷史新高，但隨著市場風險情緒回暖，金價回落；油價則因美國揚言全面封鎖伊朗能源出口，連續第二日上漲。

截至台北時間周四（17 日）21 時許：

焦點個股：

聯合健康集團 (UNH-US) 早盤股價下跌 17.31%，至每股 483.78 美元

禮來 (LLY-US) 早盤股價上漲 13.62%，至每股 835.01 美元

美國製藥巨擘禮來周四表示，其每日口服減肥藥在幾項後期試驗的首次試驗中達到公司目標，幫助 2 型糖尿病患者降低血糖和體重，其安全性與市場上流行的注射劑相當。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 0.90%，至每股 103.55 美元

摩根士丹利分析師下調輝達的營收預期，該行預計未來幾季，輝達的資料中心營收將下降 8% 至 9%。理由是擔心美國對中國的最新晶片出口限制對輝達的影響，將比預期的「更具破壞性」。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 21.5 萬，預期 22.5 萬，前值 22.4 萬

美國上周續領失業金人數報 185.5 萬，預期 187 萬，前值 184.4 萬

美國 3 月新屋開工年化月增率報 - 11.4%，預期 - 6.1%，前值 9.8%

美國 3 月新屋開工年化總數報 132.4 萬，預期 142 萬，前值 149.4 萬

美國 3 月營建許可月增率初值報 1.6%，預期 - 0.6%，前值 - 1.0%

美國 3 月營建許可年化總數初值報 148.2 萬，預期 145 萬，前值 145.9 萬

華爾街分析：

摩根大通分析師最新發布的報告指出，美國關稅對中國互聯網公司（跨境電商除外）的直接影響相當有限，對線上消費的影響預計不到 0.5%。